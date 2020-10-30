Яхту з українцями затримали в порту Албанії

У порту Вльора в Албанії затримали яхту, на якій перебувають чотири громадяни України.

Про це повідомило видання durreslajm.al. Зазначається, що українці прямували з Туреччини до Чорногорії, але, за їхніми словами, в них закінчилось паливо.

Видання зауважило, що українців затримали за звинуваченням у порушенні албанського кордону. Поліція підозрює, що яхта могла використовуватися в кримінальних цілях.

Нагадаємо, Албанія впускає українських туристів без жодних карантинних заходів. Після повернення в Україну також не вимагається самоізоляції чи здавання тесту, оскільки Албанія перебуває в "зеленому" списку МОЗ.

В порту Вльора затримали яхту з українцями Фото: durreslajm.al

Порт Вльора в Албанії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Каламата (Греція) відбулися суди над шістьма українцями, четверо з яких отримали максимальні терміни, ще двох засудили до 18 місяців ув'язнення. Моряків звинуватили в перевезенні біженців із країн Близького Сходу.