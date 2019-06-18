Ядерний ультиматум Ірану: США вдалися до військових заходів

США збільшать своє угруповання на Близькому Сході на 1 тис. військових і посилять додатковими армійськими ресурсами.

За словами в.о. міністра оборони США Патріка Шенагена, він розпорядився відправити додатково близько 1 тис. військових з оборонною метою для відповіді на повітряні, військово-морські та наземні загрози із боку Ірану, повідомляє Голос Америки.

В.о. міністра оборони США Патрік Шенаген АР

Шенаген зазначив, що атаки, здійснені Іраном на танкери у затоці Омана, становлять загрозу інтересам США і їхнім військовим на Близькому Сході.

Також він наголосив, що Пентагон продовжує стежити за ситуацією у регіоні і коригувати рівень військової присутності згідно з повідомленнями розвідки.

Армія США АР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар Міністерства оборони США Ерік Пехон заявив, що США зацікавлені у стабільності і безпеці Близького Сходу, щоб терористи не знаходили тут притулок.

Однак 17 червня Іран офіційно оголосив, що країна скоро перевищить обмеження на ядерне паливо, встановлені Спільним всеосяжним планом дій (СВПД).

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