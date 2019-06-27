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Ядерні ракети у Європі? НАТО готує потужну відповідь на демарш Росії

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НАТО вживе заходів, якщо Росія до серпня цього року не повернеться до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Глава Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вони мають намір зміцнити оборону проти загрози нових російських ракетних систем, передає "Європейська правда".

"Російські ракети SSC-8 порушують договір і несуть істотну загрозу для нашої безпеки. Сьогодні міністри погодилися, що НАТО відповість, якщо Росія не повернеться до дотримання договору", — йдеться у повідомленні.

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Столтенберг наголосив, що міністри розглядали потенційні заходи НАТО, такі як: програма навчань, а також розвідка та спостереження; зміцнення повітряної та протиракетної оборони; безпеку і ефективність програми ядерного стримування.

"Міністри підтвердили сьогодні, що ми не маємо наміру розміщувати нові наземні ядерні ракети у Європі. Ми не будемо відбивати те, що робить Росія. Ми не хочемо нової гонки озброєнь", — акцентував він.

НАТО

НАТО

Як повідомляв OBOZREVATE, у Росії вдадуться до військових заходів, якщо НАТО втілить загрози у зв'язку із Договором з ліквідації ракет середньої та малої дальності.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що доведеться відповісти заходами, якщо РФ не повернеться до виконання ДРСМД.

При цьому у НАТО ухвалили рішення більше не розміщувати ядерні ракети у Європі після розпаду ДРСМД і погодили заходи реагування на демарш Росії.

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Особа
Йенс Столтенберг
Теги
НАТОРосія
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Корабли НАТО...уже помогли украинским катерам снова сдаться в плен?????
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Северг Олег
Северг Олег
Что и требовалось доказать. Яйца у ребят существенно уменьшились в размерах по сравнению с их предками. В отличие от России. Ну что ж, не хотите воевать давайте дальше будет языки друг другу показывать. Нас этим не испугаешь.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Северг Олег, у педерации вообще яиц нет- кастрат.
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