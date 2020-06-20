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Ядерні ракети "покарають будь-кого": КНДР пригрозила знищити США

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КНДР пригрозила США знищенням

КНДР пригрозила США знищенням

Північна Корея попередила, що нова війна на Корейському півострові може привести до знищення США.

Як повідомляє ТАСС, про це йдеться в заяві посольства КНДР у Москві напередодні 70-ї річниці початку Корейської війни. У диппредставництві відзначили, що протягом десятиліть США робили нові ворожі акції.

"У цьому році американська вояччина розгортає в Південній Кореї і в прилеглих до неї зонах всякі військові маневри, головна мета яких – пересування і розгортання на Корейському півострові американських збройних сил з-за кордону і з материкової частини і швидке нанесення удару по КНДР", – вважають в посольстві.

Там нагадали, що у Північній Кореї є ракети стратегічного призначення і ядерну зброю, "які здатні нещадно карати тих, хто наважиться підняти руку на неї".

"Новий виток корейської війни впише в історію людства особливо сенсаційну подію, що покладе край ще одній імперії, ім'я якій – США", – підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, війна між Північною і Південною Кореєю тривала з 25 червня 1950 року по 27 липня 1953 року. Пхеньяну допомагали СРСР і Китай, на стороні Сеула у війні брали участь США, Великобританія та інші країни під прапором ООН. За три роки було вбито і поранено близько 1,3 мільйона корейців, Вашингтон втратив в цьому конфлікті близько 36,6 тисячі своїх солдатів. Війна закінчилася перемир'ям у 1953 році, яке діє досі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями влада КНДР заявила про готовність вжити рішучих заходів відносно Південної Кореї за поширення пропагандистських листівок "перебіжчиками з Півночі" аж до використання армії.

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  1. /Світ