Ядерна війна між Індією і Пакистаном зруйнує Землю: страшний сценарій

Ядерна війна між Індією і Пакистаном здатна привести до страшних наслідків — спровокувати вогняні бурі, які викидатимуть в атмосферу мільйони тонн диму.

Про це повідомляє Business Insider із посиланням на кліматологів. Зі свого боку ці процеси можуть завдати шкоди озоновому шару, що викличе глобальне охолодження і спровокує нестачу продовольства.

Також кліматологи впевнені: якщо будь-яка з країн використає лише частину свого ядерного озброєння, ситуація може перерости в глобальну екологічну й гуманітарну катастрофу. За даними фахівців, країни мають приблизно 140-150 одиниць ядерної зброї.

Коли ядерна зброя вибухає, її дія поширюється за межі вибухової хвилі, сліпучої вогненної кулі і грибовидної хмари. Наприклад, ядерні вибухи поблизу Землі можуть поширювати радіоактивне сміття, так звані радіоактивні опади, на сотні кілометрів.

"Найстрашнішим ефектом є сильна спека, яка здатна підпалити споруди в радіусі багатьох кілометрів. Ці пожежі, якщо вони відбуваються в промислових зонах або густонаселених містах, можуть привести до страшного явища, яке називають вогненною бурею", — розповів дослідник з Національного центру атмосферних досліджень США Майкл Міллс.

За словами вчених, наслідки цього ядерного конфлікту знищать від 20 до 50% озонового шару над населеними районами. Відтак щонайменше на 1000 років на Землю прийде холод.

Після того, як вогненні бурі захоплять будівлі, транспортні засоби, склади пального, рослинність і т. д., дим буде підніматися через тропосферу і частки потім осідали б у вищому шарі — стратосфері.

Звідти крихітні чорні вуглецеві аерозолі можуть поширюватися по всій земній кулі. В результаті стратосфера, температура в якій нижче нуля, буде на десятки градусів теплішою, ніж зазвичай, протягом п'яти років.

Дрібна чорна сажа в стратосфері не дозволить променям сонця потрапити на Землю. Дослідники підрахували, що середні температури по всьому світу впадуть приблизно на 1,5 градуса за Цельсієм протягом п'яти років після ядерних вибухів. Зміна температури океану може зруйнувати морське життя і рибальство. Також це вплине на рослинність. Повернеться температура до нормальної не раніше, ніж через 25 років.

Ядерна війна

Це може викликати глобальний ядерний голод.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Два літаки ВПС Індії були збиті вранці в середу, 27 лютого, в повітряному просторі Пакистану. Один із літаків впав на території невизнаної держави Азад Кашмір, другий — на підконтрольній Індії частині регіону.

Інцидент стався на фоні загострення конфлікту між двома країнами через Кашмір. США та Росія закликали Індію і Пакистан уникати ескалації в регіоні.

Уряд Пакистану закликав Індію до діалогу, щоб врегулювати кризу. Однак сторони продовжили обмін військовими ударами.

Експерти вважають, що військовий конфлікт Індії і Пакистану поки обмежується обміном ударами, сторони, всупереч побоюванням міжнародних спостерігачів, не демонструють готовності застосовувати ядерну зброю.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся