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ПолітикаЕкономіка

"Ядерна тріада": в США заговорили про "удар відплати" по Росії

6.6тЧитати новину російською

США не мають засобів захисту, здатних протистояти російській і китайській гіперзвуковій зброї. Вони можуть протиставити лише "удар відплати ядерною тріадою".

З такою заявою виступив в Сенаті голова Стратегічного командування Збройних сил США генерал Джон Хайт, передає "Лента.ру".

"І Росія, і Китай агресивно впроваджують гіперзвукові розробки і домагаються успіхів у відповідних програмах. Ми спостерігали, як вони тестують їх. У США гіперзвукова зброя знаходиться або на стадії концепту, або на етапі тестування. Єдине, що Вашингтон може протиставити - удар відплати нашю ядерною тріадою ", - заявив він.

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Як повідомляв "Обозреватель", Росія активно використовувала напрацювання, отримані при створенні літака з лазерною зброєю А-60, і, за даними джерел, до теперішнього часу завершила роботи над лазерним протисупутникових комплексом.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
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