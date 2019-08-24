Ядерна НП в Архангельську: вчені зі США викрили брехню Росії

Заяви про те, що вибух під Архангельськом (Росія) спровокований випробуваннями потужної ядерної зброї, можуть бути фейковими.

Так вважають експерти зі США, опитані Foreign Policy. На їхню думку, РФ не має в своєму розпорядженні грошей і технічних ноу-хау, щоб займатися випробуваннями ракет з ядерним двигуном і доводити такі проекти до кінця.

Раніше Москва заявила, що вибух на військовому об'єкті 8 серпня, викликав різкий стрибок рівня радіації, став результатом випробувань нових перспективних систем озброєнь.

Експерти не виключають, що йдеться про ракету 9М730 "Буревісник" або SSC-X-9. Однак вони скептично ставляться до здатності Москви довести до кінця розробки і виробництво проекту.

"Технологічно це найбільш недовідна, можливо, найдорожча в довгостроковій перспективі справа", – впевнені фахівці.

"Може, вони просто кидають локшину в стіну, щоб подивитися, що прилипне, але я не думаю, що може прилипнути все", – зазначив Ян Вільямс, заступник директора Проекту протиракетної оборони в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

У матеріалі наголошується, що "історія" з розробкою нової ядерної зброї в РФ може бути пов'язана з обіцянкою президента Володимира Путіна повернути країні велич на світовій арені.

Вибух в Архангельську Сибирь.Реалии

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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