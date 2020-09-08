Ситуация с отравлением Навального уже оторвалась от него самого и теперь живет своей жизнью. Причем, все те, кто так или иначе, но обязательно – публично завязан на этой теме, вынуждены маневрировать так как им бы этого не очень хотелось. Но деваться некуда, поскольку после заявления военных медиков об отравлении Навального химическим боеприпасом "Новичок", ситуация приобрела новое звучание. И прежде чем перейти к разбору тональностей этого звучания, оставлю здесь один вопрос без ответа для тех, кто любит ребусы и такое прочее.

Вопрос одновременно и прост и сложен. Суть его заключается вот в чем. Вещество, подобное Новичку, это не природный яд, наподобие кураре или чего-то подобного, что можно получить от животного или из растения без особых манипуляций с отравляющим веществом. Более того, природные яды имеют самостоятельный способ действия из разряда "Просто и надежно". А вот с Новичком дело обстоит иначе.

Просто ядов, которыми можно надежно убить жертву, наработано множество, но яды группы Новичок имеют заранее заданные параметры. Основными являются два. Первый заключается в способе проникновения в организм. В отличие от большинства других отрав, Новичок не нужно вводить внутрь организма с пищей или в виде инъекции, которая имитирует укус ядовитой рептилии. Для воздействия на организм достаточно попадания небольшого количество яда на любой участок кожи. Проще говоря, достаточно прикоснуться рукой к обработанной поверхности и пиши – пропало.

Вторым параметром является скрытность применения препарата. Новичок, по своей идеологии, очень похож на коронавирус. После поражения этим ядом, у жертвы развиваются симптомы, похожие на распространенное заболевание. Чаще всего это похоже на сердечный приступ. Пока кардиологи пытаются помочь пациенту, они просто теряют время, поскольку там нужен токсиколог.

То же самое было на начальных стадиях коронавируса, когда это новое заболевание скрывалось под симптомами ОРВИ, а ясность наступала слишком поздно, поскольку врачи боролись не с той болезнью. В общем, область применения этого яда требовала, чтобы после поражения жертвы сам препарат не был идентифицирован. И действительно, вещество очень быстро распадается в крови еще живого человека на безвредные и незаметные компоненты.

Если бы англичане не нашли образец вещества и не поняли, с чем имеют дело, Скрипалей бы тихо списали с обычным диагнозом и никто даже не понял бы, что это ни что иное, как внесудебная казнь. Собственно говоря, в этот момент Новичок перестал быть секретом и утратил свое основное качество – естественное прикрытие смерти цели.

Более того, поскольку Скрипали выжили, стало очевидно, что британские специалисты выяснили все мелкие детали действия препарата и в частности то, на что он распадается в крови. И если раньше на это никто бы не обратил внимания, то теперь имеется работающая методика определения элементов Новичка и как следствие – установление факта его применения.

По большому счету, это вещество должно было выйти из перечня препаратов, которые используются для тайного применения, поскольку секретности уже нет и препарат скомпроментирован. Но все равно, применили именно его, а не что-то другое или новое. И вот этот самый открытый вопрос – почему?

Тем не менее, факт остается фактом, характер отравляющего вещества установили немецкие военные, а они прекрасно понимают, что на самом деле, они только что выяснили не только причину отравления Навального, но и то, что зафиксирован факт применения конвенционного боевого отравляющего вещества. Думаю, что к заключению по анализам была приложена соответствующая докладная записка, копия которой, по инстанциям, через министерство обороны, ушло канцлеру ФРГ.

Это значит, что куча военных и гражданских чиновников знакома не только с выводами военных, но и с тем, что не ушло в прессу, и где четко расписаны параметры инцидента, в частности – время проникновения агента в тело Навального, а это значит, что легко установить, что в РФ травят людей, только шум стоит. И тут становится вопрос: "Кто травит?"

В нормальной стране полагают, что если есть такие мощные токсичные вещества, то они могут находиться только под контролем государства. Это тем более обоснованно потому, что один из создателей препарата уже дал подробное интервью американским и британским спецслужбам и пояснил, где, когда и зачем было разработано это вещество.

И тогда эти самые нормальные правительства задают вопрос: "Что это такое?". В деле Скрипалей англичане наивно сообщили Путину о том, что они не только зафиксировали факт применения ОВ у себя на территории, но и установили конкретных лиц, причастных к этому преступлению, указав их фамилии и предоставив соответствующие фото и видео материалы.

В том случае, как в случае с Навальным или с малазийским Боингом, официальный Кремль все отвергает, а пресса поднимает вой о том, что Путина и Москву кто-то хочет "очернить". Но тут очень важный момент. Если ты не при делах и тебя очерняют, но все же, это сделал кто-то из граждан РФ, то ты должен рыть землю и найти негодяев, а потом – публично спустить с них шкуру.

Это – нормальная реакция. В идеале, убийцы садятся пожизненно и на большие срока садятся все, кто обязан вести учет, хранение, охрану и оборону этого вещества. То, что ты его не уничтожил, как это было предусмотрено соответствующими конвенциями и о чем ты не раз говорил – дело второе.

Уж то, что осталось пару десятков граммов вещества, как-то можно пояснить, но вот почему не предпринято никаких мер против тех, кто применил отраву, может говорить лишь о том, что убийцы просто выполняли приказ того же Путина. В общем, ты либо сам ищешь и находишь преступников, либо преступления вешаются на твою холку. Третьего не дано.

И вот уже понятно, что Путин проигнорировал такие действия, а потому – разделил вину с преступниками. Это никак иначе пояснить нельзя. Тишина и отсутствие крупных следственных мероприятий выжигают на лбу Путина тавро "Отравитель".

И вот теперь – смотрим на реакцию тех же немцев, которые сами впряглись в эту тему. Теперь Бундестаг рубом ставит вопрос перед Меркель о том, как можно иметь странные отношения с Путиным, когда в нескольких кварталах от них, в клинике Шарите, лежит очередная жертва отравителя. Между прочим, наконец-то звучат публичные вопросы к Герхарду Шредеру о том, что он делает в кубле убийц. Пока Шредер еще не сказал знаменитое: "Я не гей, но 20 баксов, есть – 20 баксов", но скажет.

Меркель говорит о том, что она возмущена и что-то требует, но "Северный поток" ей нужен. А Трамп и вовсе заявил о том, что хороший друг Владимир не мог такого делать и вообще "какие ваши доказательства?" А это значит, что дед окончательно перестал читать доклады своей разведки. В общем, все будет очень интересно и кремлевская агентура будет собой изображать рождественскую елку, в плане яркого свечения. Теперь это можно рассмотреть невооруженным взглядом.

В общем, именно сейчас – иди и смотри.