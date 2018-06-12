Все, ушедшие в историю империи объединяет одно очевидное, не задокументированное свойство. Все императоры, которые создавали империи или принимали их из рук предшественников, относились к ним как к чему-то вечному, не подверженному смерти. И это при том, что в те времена уже были философы, утверждавшие общие законы бытия, из которых следовало, что все рождается, развивается, расцветает, увядает и гибнет. Если индивидуум еще задумывается о том, что будет после его смерти, то в масштабах империи это не работает в принципе. Не помогало даже то, что никто из императоров не наблюдал вечности подобного образования или хотя бы – процветающего все время обозримой истории. И напротив, примеров гибели империй было более чем достаточно. Тем не менее, создавая и развивая новую империю, она строилась именно таким образом, что максимальная эффективность занимаемой территории, будет обеспечена именно в составе имперского организма.

Как следствие, империя отталкивалась от своих экономических интересов и преобразовывала колонии так, чтобы они стали некими пазлами, четко становящимися в общую картинку империи. Понятно, что если империя способна захватить и удерживать колонии, то организация ее метрополии гораздо выше того, что пришлось увидеть в колониях. Это касается общественно-политического устройства, технологий и различных направлений экономики. По сути, метрополия приносила в колонии все те вещи, которые сделали ее мощной и способной на экспансию.

Но это значит, что пространство колоний начинало преображаться не путем внутренней эволюции, но по воле колонизатора и по его общим планам. Создавались новые поселения, прокладывались пути сообщений и прочая инфраструктура, именно исходя из интересов империи вообще и метрополии – в первую очередь. При этом, колонии подвергались административным реформам, в частности – деления на административные единицы. Понятно, что метрополии было глубоко плевать на то, что административное деление будет противоречить фактическому ареалу расселения покоренных народов и этнических групп. Деление происходило по принципу обеспечения наиболее эффективно менеджмента.

Мало того, назначенные на места, управляющие, очень скоро стали приходить к выводу о том, что население конкретной колонии, должно быт максимально разобщенным. Оно и понятно, новые знания, принесенные колонизатором – обоюдоострое оружие. Местные жители очень скоро поймут, что их колониальное положение обусловлено только их относительной отсталостью и когда привезенные технологии, институты власти и системные механизмы, станут понятными, то возникнет желание пользоваться ими самостоятельно, без колонизатора. А это значит – противостояние и как его крайняя форма – восстание. Именно по этой причине, колонизатор сталкивал лбами различные религиозные и этнические группы, чтобы в случае чего, выступить на стороне одно их лагерей. В такой ситуации, манипулируя групповыми интересами, можно довольно эффективно управлять огромными территориями, без использования военной силы. В частности, разворачивая новое, масштабное строительство, на место событий привозились жители, если не антагонистичные местным, но не имеющие общих интересов. Эти процессы бы и с точки зрения империи – абсолютно оправданными. Чем более существенными были противоречия и чем крупнее противоборствующие группы населения, тем более стабильным было положение в конкретной колонии, а в случае чего, группы можно легко натравить друг на друга и тот импульс насилия, который должен бы уйти метрополии, уходил на междоусобицу.

Но все это работает лишь при стабильности в самой империи, как только она ослабевает ниже минимально допустимого предела или как это часто бывает, терпит крупное поражение в войне, колонии начинают бурлить и очень скоро – начинают отделяться от колоний и начинается распад империи.

Но фокус в том, что распад начинается по уже сформированным империей, линиям разлома – по границам территориальных образований, искусственно созданными колонистами.

После этого начинается бурение масс, резня и войны. В большом масштабе это выглядит на примере Пакистана, Индии и Бангладеш, а в меньшем – Ближний Восток. Все, кто остался на осколках Британской империи, считают себя обделенными территориально и готовы с оружием в руках отстаивать свое представление о территориальном делении региона.

В общем последствий, возникших на рухнувших империй – более, чем достаточно и мы можем их спокойно наблюдать. Другое дело, что Последняя империя, которая хоть и в усеченном виде, но продолжает коптить воздух, еще не прошла заключительной и неизбежной своей фазы – полного разрушения.

То, что РФ развалится – не вызывает сомнения. Она приближается к тому порогу, когда центробежные силы начнут развивать этот пережиток истории на куски. И тут, как и во всех предыдущих империях, встанет вопрос конфигурации этих кусков. Как водится, административно-территориальное деление РФ, выполнено в лучших имперских традициях и имеет мало общего с местом фактического проживания тех или иных этнических или конфессиональных групп. Это значит, что после формального разрушения РФ, сразу же начнется переформатирование условных границ и огромная территория бывших колоний, погрузится в междоусобные войны.

Это должно было случиться в 1991 году, но Запад приложил усилия для того, чтобы погасить естественные центробежные силы. Но теперь никто этого не станет делать, ибо единственная функция, предназначенная РФ мировым сообщество – военный противовес Китаю, Путиным провалена и теперь уже в таком формате РФ, никто и не заинтересован.

Таким образом, россиян можно поздравить с тем, что уж дефицита веселья и развлечений им боятся нечего.