"Я все знаю!" Президент-друг Путіна заявив, що його хочуть вбити

Президент Молдови Ігор Додон висловив стурбованість за свою безпеку, стверджуючи, що Демократична партія нібито готує його фізичне усунення.

Про це Додон заявив у прямому ефірі Національного громадського телеканалу Moldova1, передає "Інтерфакс". Він посилався на "інформацію зі своїх джерел".

"Демпартія прагне за будь-яку ціну зберегти владу. А для цього демократам треба усунути президента. Я вам скажу, для чого їм це потрібно: для того, щоб зробити нову владу нефункціональною. Якщо не буде президента Додона, не буде кому промульговувати ухвалені парламентом закони, а отже вони не працюватимуть, і Демпартія залишиться при владі", — сказав Додон.

За його словами, його відставки пробували домогтися через порушення прокуратурою кримінальних справ і шляхом погроз родичам. Додон вважає, що демократи розглядають також варіант із його вбивством.

"У мене є інформація від своїх служб, що намагалися знайти кілера — спочатку у Молдові, потім вийшли на бандитів у Одесі. Я все знаю, але я не поступлюся", — заявив Додон.

Однак він додав, що залишиться на посаді і щосили підтримуватиме створену парламентську більшість і уряд Партії соціалістів та блоку ACUM.

Володимир Путін та Ігор Додон a-tv.md

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня у столиці Молдови люди вийшли на нічний протест проти парламентської кризи та призначення Кабінету міністрів. Незабаром суд тимчасово усунув Додона за порушення Конституції.

За словами експертів, Росія нав'язує Молдові "донбаський сценарій", за якого Придністров'я матиме більше прав, ніж решта території держави.

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