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"Я в Київ нев'їзна": голодна пропагандистка Путіна зізналася в ностальгії

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Головний редактор пропагандистського російського видання RT Маргарита Симоньян зізналася, що шкодує про те, що не може покуштувати український борщ через заборону на в'їзд у країну.

Про це журналістка написала в своєму Telegram-каналі. Симоньян поділилася фотографією цієї страви, опублікованою головним редактором радіостанції "Эхо Москвы" Олексієм Венедиктовим.

"Венедиктов дражниться. Я-то в Київ нев'їзна, а він борщі наярює. Нічого, я скоро на Кубань, там ще густіший борщець!" – написала росіянка.

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Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

theins.ru

Вона відповіла на коментар одного з блогерів, заявивши, що не збирається "в'їжджати в Київ на "Арматі", назвавши себе хіпі та додавши, що вона проти війни.

Також Симоньян поділилася віршем про борщ (далі наводимо мовою оригіналу та без змін):

Не поминайте лихом. Вашего хлеба, неба Нам, подавись, мы жмыхом И колобом, нэ трэба.

Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза Нет на нее приказа Ждать до другого раза.

"Я в Київ нев'їзна": голодна пропагандистка Путіна зізналася в ностальгії

Скріншот

"Я в Київ нев'їзна": голодна пропагандистка Путіна зізналася в ностальгії

Скріншот

"Я в Київ нев'їзна": голодна пропагандистка Путіна зізналася в ностальгії

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Маргарита Симоньян звернулася до президента Володимира Зеленського українською мовою з проханням звільнити скандального проросійського журналіста Кирила Вишинського. Останній звинувачується в Україні в державній зраді

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Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Особи
Маргарита Сімон'ян Олексій Венедиктов
Місце
Росія
Теги
Україна пропаганда
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
На мой вкус кубанский борщ гораздо вкуснее, не такой жирный.
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Шниперсон Изя
Шниперсон Изя
К евгении марковне 3.14здуй, шмара подзаборная!
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