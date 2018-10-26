''Я українською, ви білоруською'': віце-прем'єр України обурив росіян

Віце-прем'єр України Геннадій Зубко на Першому форумі регіонів України та Білорусі запропонував білоруським учасникам розмовляти білоруською, що викликало агресію з боку російських ЗМІ.

"Раніше в нашому діалозі робочою мовою було визначено російську. Сьогодні тут на форумі представники України та Білорусі. Я із задоволенням виступлю українською і послухаю білоруських колег білоруською", — привітав Зубко присутніх у Гомелі.

Його слова одразу розлютили росіян, які перекрутили заяву і витлумачили як образу у бік їхньої рідної мови. Топові інтернет-ресурси РФ у п'ятницю, 26 жовтня, вийшли з майже ідентичними фейковими заголовками, мовляв, Зубко закликав білорусів не розмовляти російською.

Російські читачі бурхливо відреагували на гучні назви новин. "Смішна і нікчемна малоросійська мова", "Не думаю, що вони повністю розуміли одне одного, якби мукали кожен на своєму діалекті", "Межі української дурості немає", — написали вони у коментарях.

Нагадаємо, згідно з конституцією Республіки Білорусь державними мовами є білоруська та російська. При цьому використовуються вони аж ніяк не нарівні — російська переважає в усіх сферах життя білорусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ряд українських міст позбавив російську мову статусу регіональної.