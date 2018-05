"Я сексуальна штучка!" У Twitter набирає популярність відвертий флешмоб

У соціальній мережі Twitter набирає популярність відвертий флешмоб "Я сексуальна штучка в інвалідному кріслі".

Кілька років тому один відомий американець Кен Дженнінгс написав пост про те, що немає нічого сумнішого, ніж бачити красиву людину в інвалідному кріслі, передає "Рідус" .

У 2018 році блогер і активіст за права людей з (Annie Segarra) відповіла на пост своєю фотографією в інвалідному візку.

Завдяки її твіту і почався флешмоб, а також з'явився хештег #hotpersoninawheelchair.

I do not like to define myself as a #HotPersonInAWheelchair , but I'm definitely a cool person in a wheelchair and far far far away from any sad stories. Diversity rulez! pic.twitter.com/7OkCektpmx

It's not attractive people being disabled that's "sad."



It's the people who think it disqualifies us from being full human beings because they base their assessment of us on how attractive they do or do not find us. That's sad. #HotPersonInAWheelchair pic.twitter.com/fCeuelrtfm