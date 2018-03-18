"Я що, до 100 років буду сидіти?" Путін зробив заяву про новий президентський термін

Глава РФ Володимир Путін, який з величезною перевагою лідирує на виборах, натякнув, що в 2030 році не балотуватиметься в президенти.

Про це він заявив в розмові з журналістами у виборчому штабі. Путін сказав, що вважає питання трохи смішним, пославшись на вік, в якому він буде до весни 2030-го (77 років).

"Послухайте мене, мені здається, те, що ви говорите - це трошки смішно. Давайте порахуємо, я що - до 100 років тут буду сидіти? Ні", - сказав Путін.

Також главу Росії запитали про інцидент з отруєнням Сергія Скрипаля, в якому Великобританія звинуватила РФ, заявивши, що проти шпигуна застосували заборонену хімічну зброю.

"Це нісенітниця, маячня, нонсенс, щоб хтось в Росії дозволив собі подібні витівки напередодні президентських виборів і чемпіонату світу з футболу. Це просто немислимо", - заявив Путін.

Також, за його словами, Росія всю свою хімічну зброю "знищила під контролем міжнародних спостерігачів".

Путін на питання про ще один наступний термін: Це смішно! Давайте порахуємо, що ж мені до ста років тут сидіти? pic.twitter.com/6vfkp72KMg - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 18 березня 2018 р

Путін про справу Скрипаля: Якби це було бойове речовини, люди загинули б на місці. Нісенітниця, марення і нонсенс такі витівки напередодні виборів президента і чемпіонату світу з футболу. Це просто немислимо! pic.twitter.com/fQdtuS5ZVv - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 18 березня 2018 р

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