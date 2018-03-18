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"Я що, до 100 років буду сидіти?" Путін зробив заяву про новий президентський термін

10.1тЧитати новину російською

Глава РФ Володимир Путін, який з величезною перевагою лідирує на виборах, натякнув, що в 2030 році не балотуватиметься в президенти.

Про це він заявив в розмові з журналістами у виборчому штабі. Путін сказав, що вважає питання трохи смішним, пославшись на вік, в якому він буде до весни 2030-го (77 років).

"Послухайте мене, мені здається, те, що ви говорите - це трошки смішно. Давайте порахуємо, я що - до 100 років тут буду сидіти? Ні", - сказав Путін.

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Також главу Росії запитали про інцидент з отруєнням Сергія Скрипаля, в якому Великобританія звинуватила РФ, заявивши, що проти шпигуна застосували заборонену хімічну зброю.

"Це нісенітниця, маячня, нонсенс, щоб хтось в Росії дозволив собі подібні витівки напередодні президентських виборів і чемпіонату світу з футболу. Це просто немислимо", - заявив Путін.

Також, за його словами, Росія всю свою хімічну зброю "знищила під контролем міжнародних спостерігачів".

Читайте на "Обозревателе" про всі порушення, підтасовування і побиття, які сталися під час виборів.

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Тема
Вибори в Росії
Особи
Володимир ПутінСергій Скрипаль
Місце
Росія
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