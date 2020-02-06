"Я російська українка!" Поклонська розгнівала мережу підіграванням і Києву, і Москві

Нелегітимна депутатка Державної Думи Росії, колишня прокурорка Криму Наталія Поклонська заявила, що є "російською українкою".

Таку заяву вона зробила на своїй сторінці у Facebook. Так, вона розповіла про суперечку з українським політичним експертом В'ячеславом Ковтуном у ефірі КремльТБ. Насамкінець історії Поклонська раптом згадала, що вона теж українка.

Наталя Поклонська "Інтерфакс"

Користувачів розлютило таке формулювання від колишньої прокурорки, яка втекла до Росії після анексії Криму.

"Так ви визначтеся, хто ви!", "Наталя пішла служити кремлівському упирю, плюнула на свою батьківщину. Продалася за ганчірки", "Краще б книги читала та займалася освітою", "Сказала представниця Росії...", "Українці, які поважають себе, не підуть на передачу Соловйова – це низько й примітивно!" – пишуть вони в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська заявила, що готова стати послинею РФ у Києві, і також нарвалася на критику.

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