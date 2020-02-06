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7 лютого • оновлено в 08:44
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"Я російська українка!" Поклонська розгнівала мережу підіграванням і Києву, і Москві

6.6т
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Нелегітимна депутатка Державної Думи Росії, колишня прокурорка Криму Наталія Поклонська заявила, що є "російською українкою".

Таку заяву вона зробила на своїй сторінці у Facebook. Так, вона розповіла про суперечку з українським політичним експертом В'ячеславом Ковтуном у ефірі КремльТБ. Насамкінець історії Поклонська раптом згадала, що вона теж українка.

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Наталя Поклонська

Наталя Поклонська

"Інтерфакс"

Користувачів розлютило таке формулювання від колишньої прокурорки, яка втекла до Росії після анексії Криму.

"Так ви визначтеся, хто ви!", "Наталя пішла служити кремлівському упирю, плюнула на свою батьківщину. Продалася за ганчірки", "Краще б книги читала та займалася освітою", "Сказала представниця Росії...", "Українці, які поважають себе, не підуть на передачу Соловйова – це низько й примітивно!" – пишуть вони в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська заявила, що готова стати послинею РФ у Києві, і також нарвалася на критику.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Наталя Поклонська
Місце
Росія
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а что это за шняга"нелегитимный "депутат и прочие нелигитимности,какой в этом смысл?это абитуриенты педучилищ такое придумывают?
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Ественно и её в Украине ждёт зона за измену так лет на 15
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
она у Соловьева сказала, что надо ей поркурором на недельку в Киев, и тогда сядут все нацики надолго... я думаю, если русские войдут на Украину, именно Поклонская станет Генпрокурором Украины, тогда, у б л ю д к и, держитесь...
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Михайлов Петр
Михайлов Петр
Zhikharev Dmitry, ах, какая влажная у тебя мечта, руссиш швайне!
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Злопыхатель Вежливый, "в анус цивилизации", Зачем же Вы так о Украине?
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