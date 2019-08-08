"Я особисто стріляв!" Експрезидент Киргизії зробив скандальну заяву

Експрезидент Киргизії Алмазбек Атамбаєв зізнався, що вів стрілянину по бійцях спецназу, які атакували його будинок.

"У моїх прихильників зброї не було, я особисто стріляв під час нападу", – сказав він журналістам, передає ТАСС. Однак водночас Атамбаєв запевнив, що він "намагався не вцілити" у людей.

Зазначимо, що під час штурму загинув 22-річний спецназівець. Причиною смерті міг бути постріл зі снайперської гвинтівки.

Алмазбек Атамбаєв TUT.by

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Атамбаєв у четвер, 8 серпня, заявив про намір почати в Бішкеку безстроковий мітинг із вимогою відставки президента Киргизії Сооронбая Жеєнбекова, а також уряду й парламенту країни.

У той же час Держкомітет нацбезпеки Киргизії закликав громадян країни відмовитися від участі "в протиправних акціях".

Чинний президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков на засіданні Ради безпеки країни вже заявив, що Атамбаєв грубо порушив закони і конституцію країни, вчинивши збройний опір владі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник міліції Чуйської області Киргизії Самат Курманкулов впав у кому після штурму будинку колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва.

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