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5 грудня • оновлено в 11:29
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"Я не пацан!" Лукашенко категорично відповів на пропозицію Росії щодо об'єднання

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не збирається "здавати" незалежність і суверенітет, а також входити до складу будь-якої іншої держави, зокрема Росії.

Про це він сказав у зверненні до депутатів Палати представників і членів Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь шостого і сьомого скликань (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Запам'ятайте. Я не пацан, який відпрацював три-чотири-п'ять років президентом, мені вистачило. Ось так! Я не хочу перекреслити все те, що зробив разом з вами і народом, створивши незалежну, суверенну державу, щоб її зараз, поклавши в якийсь ящик з хрестом нагорі, кудись викинути і передати. Цього при мені не буде ніколи. Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братської Росії", – сказав Лукашенко.

Олександр Лукашенко та Володимир Путін

Олександр Лукашенко та Володимир Путін

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Як написало видання "Белта", він підкреслив, що ніхто не підпише документи, які принесуть країні шкоду, і додав, що Білорусь і Росія насправді не ведуть діалог з політичних питань, наприклад щодо створення єдиного парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посол Білорусі в Росії Володимир Семашко заявив, що Білорусь і РФ планують створити спільний уряд і парламент.

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Автор
Яра Дорош
Особи
Олександр Лукашенко Володимир Путін
Місце
Білорусь
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Лукашенко заявил, что при нём Беларусь никогда не войдет в состав России, потому что он давно завещал ее к Коле.
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Соколов Олег
Соколов Олег
Кому он ответил категорично? Опять обоз чушь в заголовке пишет. Лично я за единое государство с Украиной и Белоруссией. Американцы бы сразу обос ра лись.
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Ага.. Точно. Во бацька "твердий пацан" . Байки охлосу , в смислі порозказувати.
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