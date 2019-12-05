"Я не пацан!" Лукашенко категорично відповів на пропозицію Росії щодо об'єднання

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не збирається "здавати" незалежність і суверенітет, а також входити до складу будь-якої іншої держави, зокрема Росії.

Про це він сказав у зверненні до депутатів Палати представників і членів Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь шостого і сьомого скликань (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Запам'ятайте. Я не пацан, який відпрацював три-чотири-п'ять років президентом, мені вистачило. Ось так! Я не хочу перекреслити все те, що зробив разом з вами і народом, створивши незалежну, суверенну державу, щоб її зараз, поклавши в якийсь ящик з хрестом нагорі, кудись викинути і передати. Цього при мені не буде ніколи. Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братської Росії", – сказав Лукашенко.

Олександр Лукашенко та Володимир Путін

Як написало видання "Белта", він підкреслив, що ніхто не підпише документи, які принесуть країні шкоду, і додав, що Білорусь і Росія насправді не ведуть діалог з політичних питань, наприклад щодо створення єдиного парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посол Білорусі в Росії Володимир Семашко заявив, що Білорусь і РФ планують створити спільний уряд і парламент.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!