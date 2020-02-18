"Я не бажаю вбивати мільйони": Трамп вирішив домовлятися з терористами в Афганістані

США ведуть переговори з терористичним рухом "Талібан", щоб "не вбивати мільйони людей" в Афганістані.

Про це 14 лютого журналістам заявив американський президент Дональд Трамп, передає "Інтерфакс-Україна". Він запевнив, що США можуть швидко вирішити проблему Афганістану, але це призведе до масової загибелі людей.

Трамп пішов на переговори з "Талібаном"

"Ми могли б покінчити з цими швидко і легко, якби я хотів вбити мільйони людей. Я не бажаю вбивати мільйони, так що ми ведемо переговори з “Талібаном”", – сказав Трамп.

Напередодні ЗМІ повідомили, що США і таліби домовилися про перемир'я, яке скоро має вступити в силу.

Неназваний американський чиновник розповів агентству АР, що угода стосується "зниження рівня насильства". Воно буде діяти сім днів на території всього Афганістану і стосуватися, в тому числі, урядових сил.

Після угоди, за словами чиновника, повинні послідувати межафганскіе мирні переговори. Це станеться, якщо "Талібан" виконає його умови. У підсумку угоду про перемир'я може привести до того, що американські війська залишать Афганістан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США значно скорочують контингент в Афганістані - з 14 до 8 тисяч військовослужбовців. На такі заходи Вашингтон пішов в обмін на відмову талібів надавати притулок учасникам міжнародних терористичних організацій.

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