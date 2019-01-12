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"Я набагато жорсткіше!" Трамп осадив Росію гучною заявою

10.3тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп поставив собі в заслугу дуже жорстку позицію по відношенню до Російської Федерації.

Про це він повідомив в Twitter, зазначивши при цьому, що розраховує на нормалізацію відносин між Вашингтоном і Москвою.

"Я набагато жорсткіше по відношенню до Росії, ніж (попередні президенти/ - Ред.) Обама, Буш або Клінтон. Можливо, більш жорстку, ніж будь-який інший президент", - написав він.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Радіо Свобода

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"У той же самий час, як я часто говорив, порозумітися з Росією - це добре. Я цілком сподіваюся на те, що одного разу у нас знову будуть хороші відносини з Росією", - додав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Как же Трамп себя любит,если бы физически было возможно,он бы сам себя трахнул.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Я злой и страшный серый волк я в поросятах знаю толк..... р-р-р
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Обозреватель...американский корабль уже ушел из Чёрного моря???Так и не дошёл до Керченского пролива и Мариуполя. да что там...он даже на Одессу харкнул издалека
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