"Я набагато жорсткіше!" Трамп осадив Росію гучною заявою

Президент США Дональд Трамп поставив собі в заслугу дуже жорстку позицію по відношенню до Російської Федерації.

Про це він повідомив в Twitter, зазначивши при цьому, що розраховує на нормалізацію відносин між Вашингтоном і Москвою.

"Я набагато жорсткіше по відношенню до Росії, ніж (попередні президенти/ - Ред.) Обама, Буш або Клінтон. Можливо, більш жорстку, ніж будь-який інший президент", - написав він.

Дональд Трамп Радіо Свобода

"У той же самий час, як я часто говорив, порозумітися з Росією - це добре. Я цілком сподіваюся на те, що одного разу у нас знову будуть хороші відносини з Росією", - додав Трамп.

I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!