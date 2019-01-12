"Я набагато жорсткіше!" Трамп осадив Росію гучною заявою

Президент США Дональд Трамп поставив собі в заслугу дуже жорстку позицію по відношенню до Російської Федерації.
Про це він повідомив в Twitter, зазначивши при цьому, що розраховує на нормалізацію відносин між Вашингтоном і Москвою.
"Я набагато жорсткіше по відношенню до Росії, ніж (попередні президенти/ - Ред.) Обама, Буш або Клінтон. Можливо, більш жорстку, ніж будь-який інший президент", - написав він.
Дональд Трамп
Радіо Свобода
"У той же самий час, як я часто говорив, порозумітися з Росією - це добре. Я цілком сподіваюся на те, що одного разу у нас знову будуть хороші відносини з Росією", - додав Трамп.
I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 січня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп повинні були провести зустріч на саміті країн "Великої двадцятки". Однак через загострення відносин України з РФ і захоплення в полон українських моряків американський лідер скасував її.
На саміті під час церемонії фотографування Трамп навіть не привітався з Путіним.
Президент України Петро Порошенко заявив з цього приводу, що Путін перебуває в ізоляції.
Пізніше лідер США висунув умову для переговорів - звільнення захоплених Росією українських моряків і кораблів.
Також впливові американці закликали Трампа посилити тиск на Росію через її агресію в Україні.
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