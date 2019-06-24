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"Я хочу вас всіх вбити!" Британка влаштувала страшну НП на борту літака

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Британка, яка летіла в Туреччину, влаштувала дебош у літаку, намагаючись вийти через аварійні двері прямо в повітрі і погрожуючи з усіма розправитися.

Інцидент трапився 22 червня на рейсі авіакомпанії Jet2 з Лондона в Даламан (Туреччина), пише The Sun. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За словами інших пасажирів рейсу, 25-річна дівчина виглядала абсолютно спокійною, коли сіла в літак, але відразу після зльоту всім здалося, що вона в стані алкогольного сп'яніння або під наркотиками.

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Британка влаштувала НП у літаку

Британка влаштувала НП у літаку

The Sun

Відзначається, що через 45 хвилин після зльоту британка схопилася, пробігла по салону до дверей аварійного виходу і спробувала їх відкрити. Пасажири повалили її на підлогу, щоб заспокоїти, проте це тільки розлютило дівчину. "Я хочу вас всіх вбити!" – крикнула вона.

Влада Великобританії відправила до літака два винищувачі Typhoon, щоб вони перехопили повітряне судно і супроводили його в аеропорт. За словами очевидців, те, що відбувалося в салоні, викликало страх і паніку.

Після посадки поліція заарештувала пасажирку. Їй пред'явлено звинувачення в нападі на співробітників авіакомпанії і нанесенні збитку лайнеру. Відзначається, що порушницю звільнили під заставу до 30 липня.

"Я хочу вас всіх вбити!" Британка влаштувала страшну НП на борту літака

The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії пасажирам рейсу №1509 авіакомпанії "Аерофлот" із Тюмені в Москву довелося штурмувати кабіну пілотів, щоб зупинити виліт.

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Місце
Великобританія
Тег
літак
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