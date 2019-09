"Я хочу привітати Польщу!" Трамп зганьбився заявою про Другу світову війну

Президент США Дональд Трамп привітав Польщу з початком Другої світової війни.

Трамп спочатку повинен був відвідати Варшаву 1 вересня з нагоди 80-ї річниці Другої світової, проте в підсумку залишився в Штатах, відправивши замість себе віце-президента Майка Пенса.

Напередодні один з журналістів запитав Трампа, що він може сказати Польщі з цього приводу.

"У мене є відмінне послання для Польщі... Я просто хочу привітати Польщу, це прекрасна країна, великі люди, багато поляків є в нашій країні. Ми любимо наших польських друзів", - сказав Трамп.

REPORTER: Do you have a message for Poland on the 80th anniversary of World War 2?



TRUMP: "I do have a great message for Poland & we have Mike Pence, our vice president, is just about landing right now ... I just want to congratulate Poland"



[Poland was smashed by Nazis in 1939] pic.twitter.com/PIOrhx3eC7