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4 вересня • оновлено в 01:51
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"Я хочу привітати Польщу!" Трамп зганьбився заявою про Другу світову війну

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Президент США Дональд Трамп привітав Польщу з початком Другої світової війни.

Трамп спочатку повинен був відвідати Варшаву 1 вересня з нагоди 80-ї річниці Другої світової, проте в підсумку залишився в Штатах, відправивши замість себе віце-президента Майка Пенса.

Напередодні один з журналістів запитав Трампа, що він може сказати Польщі з цього приводу.

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"У мене є відмінне послання для Польщі... Я просто хочу привітати Польщу, це прекрасна країна, великі люди, багато поляків є в нашій країні. Ми любимо наших польських друзів", - сказав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Німеччини вибачився перед Польщею за Другу світову.

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Тема
Друга світова війна
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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