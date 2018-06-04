"Я дуже радий!" Востріков, який втратив сім'ю під час пожежі в Кемерово, зібрався в депутати

Росіянин Ігор Востріков, який втратив сім'ю під час пожежі в ТЦ "Зимова вишня", переміг на праймеріз "Єдиної Росії" на виборах до Ради народних депутатів Кемеровської області.

Про це інформує РБК, посилаючись на два джерела в регіональному відділенні партії. Підведення остаточних підсумків праймеріз має відбутися у вівторок, 5 червня.

Повідомляється, що на виборах Востріков може очолити одну з територіальних груп партії, піти одномандатником або поєднати обидва ці варіанти.

Коментуючи цю інформацію, Востріков зазначив, що "стежить за ситуацією". "Я начебто серед лідерів був, але точно підтвердити не можу. Якщо це так, то я дуже радий", - заявив він.

Ігор Востріков

Як повідомляв OBOZREVATEL, на стихійному мітингу після пожежі Востріков звинуватив уряд у трагедії. Однак, згодом він змінив точку зору. За словами росіянина, президент РФ у цьому не винен. Також раніше він назвав Путіна царем.