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"Я дуже радий!" Востріков, який втратив сім'ю під час пожежі в Кемерово, зібрався в депутати

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Росіянин Ігор Востріков, який втратив сім'ю під час пожежі в ТЦ "Зимова вишня", переміг на праймеріз "Єдиної Росії" на виборах до Ради народних депутатів Кемеровської області.

Про це інформує РБК, посилаючись на два джерела в регіональному відділенні партії. Підведення остаточних підсумків праймеріз має відбутися у вівторок, 5 червня.

Повідомляється, що на виборах Востріков може очолити одну з територіальних груп партії, піти одномандатником або поєднати обидва ці варіанти.

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Коментуючи цю інформацію, Востріков зазначив, що "стежить за ситуацією". "Я начебто серед лідерів був, але точно підтвердити не можу. Якщо це так, то я дуже радий", - заявив він.

Ігор Востріков

Як повідомляв OBOZREVATEL, на стихійному мітингу після пожежі Востріков звинуватив уряд у трагедії. Однак, згодом він змінив точку зору. За словами росіянина, президент РФ у цьому не винен. Також раніше він назвав Путіна царем.

Читайте всі новини по темі "Пожежа в ТРЦ Кемерова" на сайті "Обозреватель".

Тема
Пожежа в ТРЦ Кемерова
Особа
Ігор Востріков
Місце
РосіяКемерово
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