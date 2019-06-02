"Я би не платив": Трамп дав Британії хитру пораду щодо Brexit

Великобританія нібито може вийти зі складу Європейського союзу навіть без угоди, якщо Брюссель не погодиться на її умови.

Таку пораду озвучив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The Sunday Times перед своїм візитом до Лондона, який повинен початися 3 червня.

"Якщо вони не отримають того, що хочуть, я би пішов. Так, я би пішов. Якщо ви не отримуєте потрібну угоду, якщо ви не отримуєте справедливу угоду, тоді ви йдете", — сказав американський лідер.

Також Трамп підкреслив, що Великобританія, на його думку, не повинна виплачувати Брюсселю 39 млрд фунтів стерлінгів за вихід з ЄС, якщо не побачить виконання своїх вимог.

Дональд Трамп

"Якби я був на їхньому місці, я би не заплатив $50 мільярдів. Це велика сума. Я би не заплатив $50 мільярдів. Це я. Я би не заплатив — це величезна сума", — кілька разів наголосив президент США.

Підсумовуючи, він додав, що лідера партії Brexit Найджела Фараджа, яка стала переможцем виборів в Європарламент у Великобританії, слід нагородити за здобуту перемогу місцем в переговорній групі щодо виходу з ЄС.

"Він має багато що запропонувати. Він дуже розумна людина. Вони його не залучили, але подумайте, як було б добре, якби вони зробили це. Вони просто поки ще не зрозуміли цього", — резюмував Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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