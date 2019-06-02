"Я би не платив": Трамп дав Британії хитру пораду щодо Brexit

Великобританія нібито може вийти зі складу Європейського союзу навіть без угоди, якщо Брюссель не погодиться на її умови.
Таку пораду озвучив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The Sunday Times перед своїм візитом до Лондона, який повинен початися 3 червня.
"Якщо вони не отримають того, що хочуть, я би пішов. Так, я би пішов. Якщо ви не отримуєте потрібну угоду, якщо ви не отримуєте справедливу угоду, тоді ви йдете", — сказав американський лідер.
Також Трамп підкреслив, що Великобританія, на його думку, не повинна виплачувати Брюсселю 39 млрд фунтів стерлінгів за вихід з ЄС, якщо не побачить виконання своїх вимог.
Дональд Трамп
"Якби я був на їхньому місці, я би не заплатив $50 мільярдів. Це велика сума. Я би не заплатив $50 мільярдів. Це я. Я би не заплатив — це величезна сума", — кілька разів наголосив президент США.
Підсумовуючи, він додав, що лідера партії Brexit Найджела Фараджа, яка стала переможцем виборів в Європарламент у Великобританії, слід нагородити за здобуту перемогу місцем в переговорній групі щодо виходу з ЄС.
"Він має багато що запропонувати. Він дуже розумна людина. Вони його не залучили, але подумайте, як було б добре, якби вони зробили це. Вони просто поки ще не зрозуміли цього", — резюмував Трамп.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського союзу.
25 листопада 2018 року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна була вийти з ЄС в березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.
На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.
Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.
15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей із виходу з ЄС.
12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.
29 березня британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану Мей.
2 квітня Мей заявила, що країні необхідна нова відстрочка виходу з Європейського союзу.
21 травня уряд Великобританії схвалив поправки до угоди про Brexit, ініційовані прем'єр-міністром Терезою Мей. Вони покликані допомогти затвердити документ у парламенті за рахунок компромісу з інтересами лейбористів.
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