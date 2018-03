WP анонсувала нову гучну відставку в Білому домі, у Трампа заперечують

Президент США Дональд Трамп вирішив звільнити свого радника з питань національної безпеки Герберта Макмастера і зараз активно шукає йому заміну.

Про це пише The Washington Post з посиланням на п'ять джерел, які знайомі з планами американського лідера. За їх словами, Трамп готовий взяти час на звільнення Макмастера, щоб "не принизити генерала, з яким завжди був на одній хвилі", і знайти йому сильного наступника.

Крім того, співрозмовники газети анонсували нові звільнення в Білому домі, які торкнуться вищих посадових осіб.

Глава апарату Білого дому Джон Ф. Келлі, який за даними WP виступає за відставку Макмастера, кілька днів тому повідомив співробітникам адміністрації президента США про рішення Трампа звільнити свого радника з нацбезпеки.

При цьому, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Тільки що говорила з президентом і генералом Макмастером. Всупереч повідомленням, у них хороші робочі відносини, і в Раді національної безпеки США ніяких змін немає", - написала вона в своєму мікроблозі в Twitter.

