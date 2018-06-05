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Взяти Калінінград: РосЗМІ розгледіли головну мету НАТО

1.6тЧитати новину російською

Російські журналісти стверджують, що головною метою навчань НАТО під назвою "Удар шаблі" (Sabre Strike) є місто Калінінград.

Вони нібито розгледіли цю точку, позначену червоним кольором, на знімку, розміщеному на сторінці 2-го кавалерійського полку армії США у Twitter.

Зокрема, пропагандистський телеканал "Звезда" повідомив, що на карті нібито видно, як під час "Удару шаблі" військові НАТО мають намір вирушити з Німеччини до Польщі, щоб заблокувати Калінінград з південного заходу.

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Навчання НАТО

Інший підрозділ Північноатлантичного Альянсу, за словами росіян, заблокує місто з північного сходу після того, як морем передислокується у Литву.

Відомо, що навчання "Удар шаблі" вже почалися і продовжаться до 15 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські журналісти назвали найгірший кошмар для НАТО - "озброєний до зубів російський Калінінград".

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Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюЗагроза Третьої світової війни
Місце
Росія
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