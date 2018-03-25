"Взяли" місто: армія Асада і Путіна серйозно просунулася в Сирії

Армія сирійського правителя Башара Асада, яку підтримує РФ, захопила одне з найважливіших міст анклаву Східна Гута - Харасті.

Відповідне повідомлення поширило урядове агентство новин SANA, передає DW.

Зазначено, що урядові війська і їх союзники почали розчищення вулиць міста від барикад і укріплень.

Переходу Харасті під контроль Асада передувала евакуація з міста останньої групи бойовиків ісламістського угруповання "Ахрар аш-Шам" і членів їх сімей. Це сталося в рамках досягнутої раніше угоди з сирійським урядом про вихід ісламістів з міста з гуманітарного коридору в обмін на гарантії безпеки. Бойовиків опозиційного до Асада угруповання перевезли в райони північно-західній провінції Ідліб, який контролюється опозицією.

За даними розташованого в Лондоні сирійського центру спостереження за дотриманням прав людини (SOHR), протягом останніх двох днів Харасті залишили мінімум 4,7 тисячі людей, в тому числі і 1,3 тисячі повстанців.

Тим часом розпочатий в середині лютого наступ військ Башара Асада і його союзників на Східну Гуту триває. На даний момент сили Асада, яких підтримують російські військові, контролюють як мінімум 90 відсотків території анклаву.

Як повідомляв "Обозреватель", 24 березня у результаті атаки авіації уряду Башара Асада за підтримки російської авіації в Арбіні загинули 37 мирних жителів.

21 березня російська авіація завдала ударів по табору біженців у сирійській провінції Ідліб в Сирії. В результаті загинули близько десятка мирних жителів, як мінімум 15 людей отримали поранення.

Раніше, 17 березня, літаки, що належать Росії і армії сирійського диктатора Башара Асада, скинули фосфорні бомби на передмістя Дамаска, Східну Гуту.