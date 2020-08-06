Урок Бейрута

2750 тонн взрывчатки лежали на складах порта Бейрута с 2014 года.

Но в августе 2020 что-то пошло не так…

Власти Ливана говорят о "халатности".

Взрыв был такой силы, что вызвал землетрясение силой 3.3 балла.

Половина Бейрута разрушена.

Как Хиросима и Нагасаки в августе 1945.

Без жилья и средств к существованию оказались более 300 тысяч ливанцев.

Ливан импортирует большую часть продуктов питания, а на складах в разрушенном взрывом порту хранились значительные запасы зерна. Стране грозит голод.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд в интервью местному телевидению оценил ущерб от взрыва в 10-15 млрд долларов.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что ливанская таможня с 2014 года минимум шесть раз обращала внимание на опасные условиях хранения аммиачной селитры. Последняя инспекция прошла шесть месяцев назад и, по словам собеседника агентства, инспекторы предупредили, что если вещества не вывезти, "весь Бейрут может взлететь на воздух".

Именно это и произошло.

В Ливане долгие годы процветал олигархический режим типа украинского и/или российского, когда вся инфраструктура ветшает, инвестиций в ее поддержку никаких, на всех уровнях процветает коррупция, а из страны выводятся и кредиты МВФ и просто любые деньги, к которым олигархическая верхушка и кланы их обслуживающие могут дотянуться.

Работоспособное население уезжает за рубеж зарабатывать и шлет деньги семьям?

Не проблема. Семьи стали заложниками и платят кланам непомерные коммунальные расходы, а трубы все равно рвутся, а асфальт все равно проваливается в кипятке.

Феерическое количество бабла из бюджета — разворовывается, причем на всех уровнях, в частности, на военные нужды. И это в воюющей стране, потерявшей уже часть населения и территории.

Существующая технологическая инфраструктура страны не обновляется уже 30 лет, т.е. состоит из экологически абсолютно убийственных предприятий: химических, энергетических, включая АЭС, военных и пр.

Вот где "игла Кощеева" постсоветской олигархии, о которой все прекрасно знают, но делают вид, что их это не коснется.

Так же думали и жители Бейрута.

Это — вопрос времени, причем — самого ближайшего: постсоветское пространство накроет череда страшнейших техногенных катастроф, по сравнению с которыми Чернобыльская авария на АЭС покажется всего лишь "темой для сценария". Вся инфраструктура этих стран держится даже не на соплях, а на "честном слове". А дальше последует "эффект Домино".

Думайте, граждане. Смотрите на разрушенный Бейрут и думайте.

На фото: пирс до и после взрыва.

Взрыв в Бейруте: скоро постсоветское пространство накроет череда катастроф

Взрыв в Бейруте: скоро постсоветское пространство накроет череда катастроф

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