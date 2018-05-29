Вже використали вбивство Бабченка: постпред РФ в ООН очорнив України

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки згадав убитого в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

"Щойно в Києві був убитий російський журналіст, громадянин Росії Аркадій Бабченко. Це сталося кілька годин тому", - сказав він, повідомляє "Укрінформ".

Небензя заявив також, що в Україні "незалежних і опозиційних журналістів вбивають". При цьому він не назвав ні прізвищ, ні тих, кого ці журналісти критикували.

"Можна припустити, що українська влада звинуватить у цьому Росію. Це вже відбувалося неодноразово раніше", - зазначив представник РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бабченка вбили увечері, 29 травня. Однією з версій, за словами нардепа від "Народного фронту" і члена колегії МВС Антона Геращенка, будуть дії російських спецслужб.

Поліція оприлюднила фоторобот підозрюваного.