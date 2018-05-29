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Вже використали вбивство Бабченка: постпред РФ в ООН очорнив України

2.3тЧитати новину російською

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки згадав убитого в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

"Щойно в Києві був убитий російський журналіст, громадянин Росії Аркадій Бабченко. Це сталося кілька годин тому", - сказав він, повідомляє "Укрінформ".

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Небензя заявив також, що в Україні "незалежних і опозиційних журналістів вбивають". При цьому він не назвав ні прізвищ, ні тих, кого ці журналісти критикували.

"Можна припустити, що українська влада звинуватить у цьому Росію. Це вже відбувалося неодноразово раніше", - зазначив представник РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бабченка вбили увечері, 29 травня. Однією з версій, за словами нардепа від "Народного фронту" і члена колегії МВС Антона Геращенка, будуть дії російських спецслужб.

Поліція оприлюднила фоторобот підозрюваного.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Росія
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