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ПолітикаЕкономіка

Вже у прокурора: у США розкрилися таємні дані про Трампа

4.9тЧитати новину російською

Екс-заступник глави ФБР Ендрю Маккейб заявив, що володіє секретною інформацією про президента США Дональда Трампа.

За його словами, ці дані можуть сильно вдарити по репутації глави американської держави, пише AP з посиланням на джерела.

Стверджується, що ці записи можуть містити подробиці розмов між Трампом і Маккейб.

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Маккейб уже передав інформацію спецпрокурору США по "справі РФ" Роберту Мюллеру.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Дональд Трамп назвав "ганьбою США" розслідування за звинуваченням його команди у зв'язках з Російською Федерацією. На початку лютого проти американського президента почали нове розслідування. Так, Міністерство фінансів США отримало запит з Сенату з проханням надати американським законодавцям документи, що стосуються ріелторської угоди Дональда Трампа з російським мільярдером Дмитром Риболовлєва.

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Тема
Вибори в США
Особа
Дональд Трамп
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