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26 січня • оновлено в 13:20
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Вже 35 жертв: у мережі показали наслідки страшного землетрусу в Туреччині. Фото і відео

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Кылькысть жертв потужного землетрусу на сході Туреччини, який трапився 24 січня, зросла до 35 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD). У соцмережах з'явилися фото і відео наслідків (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Рятувальники повідомили, що ще 45 осіб вдалося дістати з-під завалів живими. Всього по медичну допомогу звернулися 1547 осіб.

Новини
Туреччину сколихнув страшний землетрус: катастрофічні фото і відео з місця
У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

aa.com.tr

У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

aa.com.tr

У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

aa.com.tr

У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

aa.com.tr

Зруйновано 76 будинків, 643 будівлі серйозно пошкоджені. 425 спорудам завдано шкоди легкого та середнього ступеню тяжкості.

У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

У Туреччині землетрус забрав життя 35 осіб

У турецькому МВС заявили, що влада надала тимчасове житло понад 15 тисячам жителів, чиї будинки були зруйновані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 січня підземні поштовхи також були зафіксовані у Сирії, Грузії, Вірменії, Лівані (зокрема у містах Бейрут і Тріполі).

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Автор
Ірина Кулініч
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