Вже 35 жертв: у мережі показали наслідки страшного землетрусу в Туреччині. Фото і відео

Кылькысть жертв потужного землетрусу на сході Туреччини, який трапився 24 січня, зросла до 35 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD). У соцмережах з'явилися фото і відео наслідків (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Рятувальники повідомили, що ще 45 осіб вдалося дістати з-під завалів живими. Всього по медичну допомогу звернулися 1547 осіб.

Зруйновано 76 будинків, 643 будівлі серйозно пошкоджені. 425 спорудам завдано шкоди легкого та середнього ступеню тяжкості.

У турецькому МВС заявили, що влада надала тимчасове житло понад 15 тисячам жителів, чиї будинки були зруйновані.

#PrayForTurkey 🤲

Death toll from Friday's powerful earthquake in Turkey's Elazig rises to 31 #Turkey #Earthquake pic.twitter.com/vTBBbZ7AJ0