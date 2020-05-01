"Взаємне знищення": в США висловилися про "штучну" появу COVID-19

Коронавірус COVID-19 не було створено штучно, вірити у версію про "людську руку" не варто.

Таку думку в інтерв'ю "Лівому берегу" висловив колишній заступник голови ЦРУ Джек Девайн, який "відзначився" при поваленні чилійського президента Альєнде і упіймання найвідомішого в світі наркобарона – Пабло Ескобара.

Він нагадав, що 17 березня було проведено дослідження за участю Колумбійського, Сіднейського, Единбурзького національних університетів та Інституту Скріппса в Каліфорнії.

"Їхні співробітники дуже уважно вивчили питання походження нового коронавірусу і одноголосно прийшли до висновку, що він не був створений людиною. Я з повагою ставлюся до діяльності цих установ, їхньої місії та репутації.

Я б сказав, що у більшості великих країн, серед яких, звичайно ж, Росія, Китай і Сполучені Штати, є потенціал для поширення вірусів, які, ймовірно, набагато смертоносніші, аніж COVID-19. Але ми не робимо цього з тієї ж причини, з якої у нас не було обміну ядерними ударами. Адже останнє призвело б до взаємного знищення", – розповів Девайн.

Джек Девайн theБабель

Як писав OBOZREVATEL, в розвідці США напередодні заявили, що COVID-19 не був призначений для військових цілей. Також американські військові висловили припущення, що COVID-19 має природне походження, однак точних доказів цьому немає.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram