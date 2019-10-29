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29 жовтня • оновлено в 17:27
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Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
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Вывод войск: почему Трамп пошел на такой шаг

2.1т Читати матеріал російською

Начало активной разведывательной операции Вашингтона против лидера ИГИЛ началась несколько недель назад. Именно тогда, когда режим Эрдогана поставил перед США ультиматум в связи с наступлением на курдов. Совпадение? Этот вопрос задает Гарри Каспаров и дает отрицательный ответ, заявляя, что Россия и Турция "обменяли" Багдади на снижение влияния Вашингтона в Сирии.

Новини
Трамп обменял Сирию на Россию

Я ничего не утверждаю, но позвольте и мне удивиться: почему Трамп вдруг решил отдать немедленный и совершенно нерациональный по своей сути приказ о срочном выводе войск США как раз тогда, когда, если верить утверждениям источников, ЦРУ получило информацию о местонахождении Багдади в провинции Идлиб? Не случилось ли так, что Эрдоган и, возможно, Путин каким-то образом получили сведения о подготовке операции против Багдади – и решили применить своего рода "шантаж", поставив под угрозу срыва операцию против главаря ИГИЛ? В Анкаре и Москве могли предположить: в случае нападения Турции на Сирийские демократические силы Трампу придется выбирать между сохранением войск на севере Сирии и ликвидацией Багдади – и выберет он, конечно, второе. Потому что первый сценарий – это, прежде всего, хаос вперемешку с непопулярным для избирателя Трампа наращиванием американских сил в Сирии, что неизбежно спугнуло бы основателя "Исламского государства" и заставило бы сменить позицию.

И это я еще не рассматриваю крайний (маловероятный, на мой взгляд, вариант), при котором Кремль и Анкара знали о местонахождении Багдади и даже напрямую оказывали ему поддержку.

Я ненавижу конспирологические теории, но это как раз тот случай, когда не могу не задать таких вопросов.

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Автор
Олександр Кушнарь Олександр Кушнарь
Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
ІДІЛ
Джерело
Джерело: Facebook Александра Кушнаря
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Трамп наш
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