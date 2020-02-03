Российские чиновники и пропагандисты вступили в очередной исторический конфликт. На этот раз не с Польшей и Украиной, а с Эстонией. Столетие подписания Тартуского мирного договора между Россией и Эстонией стало поводом для противоположных оценок

Если для Эстонии подписание Тартуского мирного договора – событие, которое подтвердило начало ее государственности, то для Кремля этот документ – ничего не значащая бумажка. "Тартуский мирный договор был, есть и всегда будет оставаться свидетельством о рождении Эстонского государства. И он действует. Эстония не присоединилась добровольно к Советскому Союзу. Нас оккупировали"- утверждает президент Эстонии Керсти Кальюлайд. "Видимо, кризис развития — нечем привлекать электорат"- отвечает официальный представитель российского МИД Мария Захарова, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Россия готова воспринимать историю только тогда, когда она ей выгодна. Тартуский мирный договор подписал даже не Советский Союз. Его подписала Советская Россия – та самая республика, которая в 1922 году вошла в СССР, а в 1991 году из него вышла. Эстонию после оккупации присоединили не к России, а к Советскому Союзу. В 1991 году Госсовет СССР, одним из членов которого был и президент России Борис Ельцин, единогласно признал восстановление независимости балтийских стран. Казалось бы, какая проблема сегодня может быть с договором, который подписан сто лет назад – если Россия и Эстония продолжают существовать как независимые государства?

Но у путинской России проблема есть. Во-первых, Кремль теперь не хочет признавать самого факта оккупации балтийских стран. Признание этого факта совершенно иначе демонстрирует роль Советского Союза во Второй Мировой войне, напоминает о том, как Сталин и Гитлер делили Европу. Во-вторых, уже после оккупации Эстонии часть территории этой страны была передана от Эстонской ССР РСФСР – да так в составе России и осталась.

Эстония на эту территорию не претендует, но о самом факте передаче земель не забывает. И тут оказывается, что для российских чиновников, которые так любят поговорить о "сакральности"аннексированного Крыма такая память – просто оскорбление.

В результате любой юбилей любого исторического события, связанного с государственностью Эстонии, оборачивается полемикой между Москвой и Таллинном и ни один из договоров о границе между двумя странами – а они за последние десятилетия подписывались уже дважды – так до сих пор и не ратифицирован парламентами обеих стран.

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