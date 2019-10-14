Головна Новини
14 жовтня • оновлено в 13:35
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Kiev" на "Kyiv": Україна здобула важливу перемогу в Британії

810 Читати матеріал російською

З 14 жовтня британське видання ВВС змінить написання столиці України з "Kiev" на "Kyiv".

Про це сказано в заяві корпорації, яку цитує ВВС Україна. Йдеться про всіх тексти, карти і графіки англійською мовою.

"ВВС продовжує переглядати спірне англомовне написання географічних назв, з огляду на сприйняття нашою міжнародною аудиторією. Так як "Kyiv" (а не "Kiev") зараз широко використовується провідними міжнародними організаціями та урядовими агентствами, значною частиною міжнародної авіаційної індустрії, а також англомовними ЗМІ, ми вирішили перейти на це написання назви столиці України", – сказано в заяві.

Новини
Kyiv, а не Kiev: ще одна країна позбулася неприємної для України помилки

"Kiev" на "Kyiv": Україна здобула важливу перемогу

"Kiev" на "Kyiv": Україна здобула важливу перемогу

При цьому, кілька місяців у ВВС буде дозволено використовувати формулювання "Kyiv, formerly known as Kiev".

На нововведення відреагував колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Ура! ВВС ми "добили". З сьогоднішнього дня вони використовують Kyiv, а не Kiev. Тобто наш загальний драйв працює. Спасибі всім, хто приєднався! І посилання на різні словники не допомогли: ми їх теж поступово змінимо! Але тепер потрібно "добити" інших, включаючи CNN. Підключайтеся всы!" – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
7
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Комментарии на сайте не модерированы)))тогда куда убежал мой коммент?Столь мыслей потратил и все в пустую.плак-плак.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Цэ пэрэмога, без всяких сомнений. Осталось лишь заставить Запад писать фамилию украинского президента с "…yi" на конце, и России точно капец. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Яка страна, такие и победы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки

ads pixel