"Kiev" на "Kyiv": Україна здобула важливу перемогу в Британії

З 14 жовтня британське видання ВВС змінить написання столиці України з "Kiev" на "Kyiv".

Про це сказано в заяві корпорації, яку цитує ВВС Україна. Йдеться про всіх тексти, карти і графіки англійською мовою.

"ВВС продовжує переглядати спірне англомовне написання географічних назв, з огляду на сприйняття нашою міжнародною аудиторією. Так як "Kyiv" (а не "Kiev") зараз широко використовується провідними міжнародними організаціями та урядовими агентствами, значною частиною міжнародної авіаційної індустрії, а також англомовними ЗМІ, ми вирішили перейти на це написання назви столиці України", – сказано в заяві.

"Kiev" на "Kyiv": Україна здобула важливу перемогу

При цьому, кілька місяців у ВВС буде дозволено використовувати формулювання "Kyiv, formerly known as Kiev".

На нововведення відреагував колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Ура! ВВС ми "добили". З сьогоднішнього дня вони використовують Kyiv, а не Kiev. Тобто наш загальний драйв працює. Спасибі всім, хто приєднався! І посилання на різні словники не допомогли: ми їх теж поступово змінимо! Але тепер потрібно "добити" інших, включаючи CNN. Підключайтеся всы!" – написав він.

Аеропорт столиці Литви Вільнюса змінив написання назв міст України на правильне.

До цього Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України англійською мовою.

Бібліотека Конгресу США замість радянської транслітерації назви української столиці Kiev офіційно почала використовувати коректну Kyiv.

