Вводить дітей у транс і вбиває: стало відомо про нових жертв МОМО

Смертельна гра для дітей МОМО, існування якої вперто спростовують, продовжує забирати життя. У мережі активно поширюють нові історії про жертв потворної японської ляльки.

Так, француз Рене Гаттіно впевнений, що у його сина-підлітка не було підстав зводити рахунки з життям. Уже після самогубства сина він почав ритися в його комп'ютері, передає "НТВ".

"Ми відкрили пошту і дізналися, що він шукав — цей запит навіть був у нього у "Вибраному". Він знову і знову цікавився цим МОМО. Йому подобалися всілякі ігри і випробування-онлайн. Він вважав, що МОМО — одне з таких", — пояснив батько.

МОМО

Американка Перл Вудс також розповіла подібну історію. У її дочки аутизм, і зловісне МОМО буквально вводило дівчинку в транс.

"Вона почала питати мене, що буде, якщо вставити ніж у розетку... Поки я спала, МОМО сказала моїй дочці, щоб та включила газову конфорку", — розповіла вона моторошні подробиці.

Директор фонду Childnet International Уїлл Гарднер радить батькам більш відповідально підходити до цього питання.

"Якщо ви батьки, попросіть дитину навчити вас якимось сучасним технологіям, розповісти про тренди. Проявіть інтерес. У відповідь можна розповісти про історії, про які пише преса і які змушують вас переживати. Але це точно має бути спілкування, а не наказ: ану, сідай, ми зараз із тобою поговоримо про безпеку в інтернеті!" — порекомендував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОМО почала атакувати дітей через Youtube Kids, де можна знайти небезпечний і насправді тривожний контент.

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