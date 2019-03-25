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Вводить дітей у транс і вбиває: стало відомо про нових жертв МОМО

1.1тЧитати матеріал російською

Смертельна гра для дітей МОМО, існування якої вперто спростовують, продовжує забирати життя. У мережі активно поширюють нові історії про жертв потворної японської ляльки.

Так, француз Рене Гаттіно впевнений, що у його сина-підлітка не було підстав зводити рахунки з життям. Уже після самогубства сина він почав ритися в його комп'ютері, передає "НТВ".

"Ми відкрили пошту і дізналися, що він шукав — цей запит навіть був у нього у "Вибраному". Він знову і знову цікавився цим МОМО. Йому подобалися всілякі ігри і випробування-онлайн. Він вважав, що МОМО — одне з таких", — пояснив батько.

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МОМО

МОМО

Американка Перл Вудс також розповіла подібну історію. У її дочки аутизм, і зловісне МОМО буквально вводило дівчинку в транс.

"Вона почала питати мене, що буде, якщо вставити ніж у розетку... Поки я спала, МОМО сказала моїй дочці, щоб та включила газову конфорку", — розповіла вона моторошні подробиці.

Директор фонду Childnet International Уїлл Гарднер радить батькам більш відповідально підходити до цього питання.

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"Якщо ви батьки, попросіть дитину навчити вас якимось сучасним технологіям, розповісти про тренди. Проявіть інтерес. У відповідь можна розповісти про історії, про які пише преса і які змушують вас переживати. Але це точно має бути спілкування, а не наказ: ану, сідай, ми зараз із тобою поговоримо про безпеку в інтернеті!" — порекомендував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОМО почала атакувати дітей через Youtube Kids, де можна знайти небезпечний і насправді тривожний контент.

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