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/Світ

"Вважали себе росіянами": Путін зробив гучну заяву про Україну

4.6тЧитати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна сформувалася "на краю Російської імперії".

Про це, як передає УНІАН, він сказав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. При цьому російський лідер відзначив, що українці, росіяни і білоруси нібито є одним народом, проте "підстав для державного об'єднання немає".

"Свого часу не було ніякої України, і українці, Запорізька січ по суті увійшла до складу імперії. Вони ж не входили як українці – росіяни. Там визначалася історія, мова, віра, релігія, усі вважали себе росіянами... Україна – у краю, на краю імперії все це формувалося", – стверджує російський глава.

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"Близькість [України] до європейської культури, до католицького світу, часткове входження цих територій у католицьку Польщу в частини населення сформувало бажання ближче бути до тієї частини Європи. Цілком законне бажання, насправді, нічого тут немає поганого", – додав Путін.

За його словами, перед Першою світовою війною деякі країни, які планували воювати з Росією, почали розвивати ідею української ідентичності, "розхитуючи свого потенційного супротивника, намагалися його розділити, щось від нього віддерти".

"Ну цю ідею підхоплювали, розвивали... Те ж саме з Білоруссю", – сказав президент країни-агресора.

Володимир Путін

Володимир Путін

Українська правда

Як писав OBOZREVATEL, у ході Петербурзького міжнародного економічного форуму Путін також заявив, що глава української держави Володимир Зеленський поки себе не проявив.

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Теми
Російсько-український конфліктросійська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяСанкт-Петербург
Теги
УкраїнаНовини Росії
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Не считайте себя русскими, я вас умоляю! Не надо русским такого позорища!
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Рейт Адам
Рейт Адам
А дед- то ,совсем кукушкой поехал!))) Скоро начнет заряжать про ,,рюзьке высшая расса,, ))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинские ученые подсчитали возраст Вселенной - чуть младше Украины
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