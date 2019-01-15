''Вважає своєю територією": у Кремлі запанікували через зближення Білорусі та США

Білорусь почала переговори з США щодо посилення їхньої дипломатичної присутності на своїй території.

Це може ще сильніше погіршити і без того напружені відносини між Москвою і Мінськом, пише американське видання The Wall Street Journal.

"Переговори з США ведуться з усього спектру проблемних питань, що існують у двосторонніх відносинах, зокрема і пов'язаних із перспективою розширення дипломатичної присутності в обох державах", — заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей.

Ні у Штатів на білоруській території, ні у Білорусі в США немає послів ще з 2008 року. Причиною для цього став скандал через введені проти низки білоруських компаній американські санкції.

Олександр Лукашенко kremlin.ru

Однак у 2018 році, після того як Кремль заявив про бажання "приєднати" Білорусь і створити "Союзну державу", Мінськ почав налагоджувати відносини із Заходом. Крім цього, уряд республіки невдоволений змінами до податкового законодавства Росії щодо нафтової галузі, оскільки це може завдати країні серйозних збитків.

Путін і Лукашенко kremli.ru

Уряд Росії, на думку американського ЗМІ, побоюється, що Білорусь піде за українським сценарієм і остаточно розірве відносини з ними.

"Москва вважає цю країну частиною своєї ексклюзивної стратегічної території", — зазначили у ЗМІ.

Як писав OBOZREVATEL:

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