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''Вважає своєю територією": у Кремлі запанікували через зближення Білорусі та США

1.8тЧитати матеріал російською

Білорусь почала переговори з США щодо посилення їхньої дипломатичної присутності на своїй території.

Це може ще сильніше погіршити і без того напружені відносини між Москвою і Мінськом, пише американське видання The Wall Street Journal.

"Переговори з США ведуться з усього спектру проблемних питань, що існують у двосторонніх відносинах, зокрема і пов'язаних із перспективою розширення дипломатичної присутності в обох державах", — заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей.

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Ні у Штатів на білоруській території, ні у Білорусі в США немає послів ще з 2008 року. Причиною для цього став скандал через введені проти низки білоруських компаній американські санкції.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

kremlin.ru

Однак у 2018 році, після того як Кремль заявив про бажання "приєднати" Білорусь і створити "Союзну державу", Мінськ почав налагоджувати відносини із Заходом. Крім цього, уряд республіки невдоволений змінами до податкового законодавства Росії щодо нафтової галузі, оскільки це може завдати країні серйозних збитків.

Путін і Лукашенко

Путін і Лукашенко

kremli.ru

Уряд Росії, на думку американського ЗМІ, побоюється, що Білорусь піде за українським сценарієм і остаточно розірве відносини з ними.

"Москва вважає цю країну частиною своєї ексклюзивної стратегічної території", — зазначили у ЗМІ.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Місце
Білорусь
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры вам так не жить, в каком достатке живут белорусы))) Про свободу только не бздите, в вашим нацистском концлагере за свободу сжигают людей.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Лукашенко жалуется Путину: -Из-за налогового маневра России Беларусь потеряла 10 млрд. долларов. -А что ты волнуешься? Россияне и белорусы – братья? -Да. -Так деньги остались в семье.
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