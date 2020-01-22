Вулиці Іспанії затопили річки "збитих вершків": дивовижні фото і відео

В результаті потужного шторму "Глорія" в Іспанії вулиці старовинного міста Тосса-де-Мар перетворилися на річки з морської піни.
Відео стихії опублікували очевидці в мережі (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).
У деяких місцях піна досягає пояса людини.
Шторм "Глорія"
Факти
Шторм "Глорія"
Факти
Vídeo en exclusiva de Tossa de Mar. La veritat l'escuma aquesta no fa gaire gràcia. pic.twitter.com/1hkGDEWIhh- JOAN JORDANA (@jordana_joan) 21 січня 2020 р
La borrasca #Gloria levanta un espectacular manto blanco de espuma marina que ha cubierto las calles en Tossa de Mar, Girona.- La Vanguardia (@LaVanguardia) 21 січня 2020 р
Este fenómeno se genera por el choque continuo de las olas contra la costa. https://t.co/knfo9tpnZC
📹 Imágenes cedidas por @silviaragolta pic.twitter.com/J8KNdqW71y
Раніше OBOZREVATEL писав, що циклон "Глорія", який приніс до Іспанії рясні снігопади, низьку температуру і сильний вітер, забрав життя вже п'ятьох людей. Серед загиблих - українець.
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