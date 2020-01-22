Вулиці Іспанії затопили річки "збитих вершків": дивовижні фото і відео

В результаті потужного шторму "Глорія" в Іспанії вулиці старовинного міста Тосса-де-Мар перетворилися на річки з морської піни.

Відео стихії опублікували очевидці в мережі (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

У деяких місцях піна досягає пояса людини.

Шторм "Глорія" Факти

Шторм "Глорія" Факти

Vídeo en exclusiva de Tossa de Mar. La veritat l'escuma aquesta no fa gaire gràcia. pic.twitter.com/1hkGDEWIhh - JOAN JORDANA (@jordana_joan) 21 січня 2020 р

La borrasca #Gloria levanta un espectacular manto blanco de espuma marina que ha cubierto las calles en Tossa de Mar, Girona.



Este fenómeno se genera por el choque continuo de las olas contra la costa. https://t.co/knfo9tpnZC



📹 Imágenes cedidas por @silviaragolta pic.twitter.com/J8KNdqW71y - La Vanguardia (@LaVanguardia) 21 січня 2020 р

Раніше OBOZREVATEL писав, що циклон "Глорія", який приніс до Іспанії рясні снігопади, низьку температуру і сильний вітер, забрав життя вже п'ятьох людей. Серед загиблих - українець.

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