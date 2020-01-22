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22 січня • оновлено в 18:06
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Вулиці Іспанії затопили річки "збитих вершків": дивовижні фото і відео

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В результаті потужного шторму "Глорія" в Іспанії вулиці старовинного міста Тосса-де-Мар перетворилися на річки з морської піни.

Відео стихії опублікували очевидці в мережі (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

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Хвилі по 7 метрів: Іспанію накрив страшний шторм

У деяких місцях піна досягає пояса людини.

Шторм "Глорія"

Шторм "Глорія"

Факти

Шторм "Глорія"

Шторм "Глорія"

Факти

Раніше OBOZREVATEL писав, що циклон "Глорія", який приніс до Іспанії рясні снігопади, низьку температуру і сильний вітер, забрав життя вже п'ятьох людей. Серед загиблих - українець.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Іспанія
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