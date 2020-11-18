Вуковарська різанина: що сталося в Хорватії 29 років тому. Фото і відео

Вуковарська різанина – найбільше масове вбивство війни за незалежність Хорватії – сталася 18-20 листопада 1991 року.

Тоді було вбито, за різними даними, від 255 до 264 осіб, цивільних і військовополонених, в основному пацієнтів місцевого госпіталю. Детальніше про трагедію розповідає OBOZREVATEL.

У листопаді 1991 року армія Сербії і добровольці зламали опір хорват і увійшли в місто Вуковар. У числі полонених були пацієнти місцевого госпіталю – поранені хорватські воїни та мирні жителі.

Зруйнований війною Вуковар 24 канал

20 листопада всіх їх вивезли з міста до табору для військовополонених на колишній свинофермі Овчари в 5 кілометрах від міста та розстріляли з кулеметів.

Пізніше було знайдено 200 тіл убитих, 61 людина вважається зниклою без вісти. У 2007 році Гаазьким судом генерал армії Югославії Міле Мкршич був засуджений до 20 років в'язниці.

Свиноферма Овчари, яка стала бараком для полонених Вуковара перед розстрілом panarmenian.net

Водночас 2015 року суд ООН в Гаазі постановив, що під час конфліктів на території колишньої Югославії ні Хорватія, ні Сербія не скоювали геноциду один проти одного.

У листопаді 2010 року президент Сербії Борис Тадич завдав "візит примирення" до Вуковара і Овчар. Він вибачився за злочини сербів проти хорватів та інші злочини часів війни.

"Я перебуваю тут, щоб, схиляючи голову перед загиблими, ще раз вибачитися, висловити скорботу і дати можливість Сербії і Хорватії відкрити нову сторінку історії. Я хочу, щоб історія нас не обтяжувала, щоб була встановлена політика співпраці і добросусідських відносин", – сказав він тоді.

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