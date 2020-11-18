Вуковарська різанина: що сталося в Хорватії 29 років тому. Фото і відео

Вуковарська різанина – найбільше масове вбивство війни за незалежність Хорватії – сталася 18-20 листопада 1991 року.

Тоді було вбито, за різними даними, від 255 до 264 осіб, цивільних і військовополонених, в основному пацієнтів місцевого госпіталю. Детальніше про трагедію розповідає OBOZREVATEL.

У листопаді 1991 року армія Сербії і добровольці зламали опір хорват і увійшли в місто Вуковар. У числі полонених були пацієнти місцевого госпіталю – поранені хорватські воїни та мирні жителі.

20 листопада всіх їх вивезли з міста до табору для військовополонених на колишній свинофермі Овчари в 5 кілометрах від міста та розстріляли з кулеметів.

Пізніше було знайдено 200 тіл убитих, 61 людина вважається зниклою без вісти. У 2007 році Гаазьким судом генерал армії Югославії Міле Мкршич був засуджений до 20 років в'язниці.

Водночас 2015 року суд ООН в Гаазі постановив, що під час конфліктів на території колишньої Югославії ні Хорватія, ні Сербія не скоювали геноциду один проти одного.

У листопаді 2010 року президент Сербії Борис Тадич завдав "візит примирення" до Вуковара і Овчар. Він вибачився за злочини сербів проти хорватів та інші злочини часів війни.

"Я перебуваю тут, щоб, схиляючи голову перед загиблими, ще раз вибачитися, висловити скорботу і дати можливість Сербії і Хорватії відкрити нову сторінку історії. Я хочу, щоб історія нас не обтяжувала, щоб була встановлена політика співпраці і добросусідських відносин", – сказав він тоді.

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