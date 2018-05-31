"Вуха в'януть": москвичі відповіли, що думають про замах на Бабченка і Україну

Жителі Москви вважають, що Росія не причетна до замаху на журналіста Аркадія Бабченка.

Відповідне опитування провів журналіст Андрій Миронов для SotnikTV, запитавши москвичів, що вони вважатимуть, коли провину РФ доведуть.

"На питання "хто хотів убити журналіста Аркадія Бабченка" опитані москвичі відхрестилися: "Це не ми, нас там не було". Деякі заявили, що "Сам Бабченко і хотів, щоб його вбили". Особливо патріотичні додали: "І Скрипаля не ми труїли, і взагалі Росія завжди ні при чому. У всьому винна Україна", - сказано в описі до опитування.

Зокрема, москвичі виступили з нападками на Україну. Деякі заявили про "локшину і брехню" в країні, зіставивши замах на Бабченка з отруєнням екс-полковника ГПУ Сергія Скрипаля в Солсбері.

"Українські спецслужби причетні до цього. Наші ні", - такими були відповіді росіян.

На питання, чому Бабченко залишив Росію, деякі заявили, що це був його вибір. На думку деяких, журналіст "прижився" в Україні через свої політичні погляди.

"Москвичі про "вбивство" Бабченка і Україну. І про себе. Дякую, Саша Сотник. Вуха, звичайно, в'януть. І ось це ось 99 відсотків населення РФ", - прокоментував опитування журналіст Олександр Тверській.

Користувачів обурила позиція опитаних, адже з основної маси лише деякі не виступили за Росію.

"Капец! Тільки один адекватний з купи", "А потім запитують: чому росіян не люблять? Все видно всім, крім них", - обурилися в мережі.

"До якої ж міри треба витравити пропагандою мозок, щоб чоловік на повному серйозі почав міркувати про явище під назвою "хохлізм", про Україну як державу-примару і про українців як комахів, на яких великому росіянину навіть не варто звертати уваги", - написали користувачі.

як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що вбивство "Бабченка" було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства журналіста.

Замовником виявився Борис Герман - виконавчий директор заводу "Шмайсер". Журналіст Володимир Бойко повідомив, що він був помічником колишніх народних депутатів Михайла Гончарова і Ігоря Плохого. Крім того, є родичем народного депутата України V, VI скликань, члена Партії регіонів Дмитра Притики.