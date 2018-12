''Вучич - злодій!'' Тисячі сербів вийшли на масові протести. Фото і відео

У Белграді кілька тисяч осіб в ніч з 29 на 30 грудня вийшли на протести проти проросійського президента Сербії Олександра Вучича і уряду.

За даними видання Raw Story, учасники вже четвертої акції пройшли через центр міста і скандували "Вучич – злодій" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, серби вимагали свободу ЗМІ, припинення нападок на журналістів і опозиційних політиків і приниження народу. Акція почалася в біля будівлі філософського факультету Белградського університету.

Також люди хочуть громадського контролю за розподілом державних коштів, ефективної боротьби з корупцією та зниження податків.

Приводом для протестів став напад 23 листопада на лідера опозиційної партії "Лівиця" Борислава Стефановича і двох його соратників у місті Крушевац, в результаті чого політику розбили голову. Поліція затримала підозрюваних, проте опозиція звинуватила владу в тому, що та допускає насильство.

За даними видання, прихильники блоку "За європейську Сербію" кажуть, що Вучич – самодержець, а його партія корумпована.

