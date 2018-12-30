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''Вучич - злодій!'' Тисячі сербів вийшли на масові протести. Фото і відео

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У Белграді кілька тисяч осіб в ніч з 29 на 30 грудня вийшли на протести проти проросійського президента Сербії Олександра Вучича і уряду.

За даними видання Raw Story, учасники вже четвертої акції пройшли через центр міста і скандували "Вучич – злодій" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, серби вимагали свободу ЗМІ, припинення нападок на журналістів і опозиційних політиків і приниження народу. Акція почалася в біля будівлі філософського факультету Белградського університету.

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Також люди хочуть громадського контролю за розподілом державних коштів, ефективної боротьби з корупцією та зниження податків.

Протест в Сербії

Протест в Сербії

Derek Bowler / Twitter

Приводом для протестів став напад 23 листопада на лідера опозиційної партії "Лівиця" Борислава Стефановича і двох його соратників у місті Крушевац, в результаті чого політику розбили голову. Поліція затримала підозрюваних, проте опозиція звинуватила владу в тому, що та допускає насильство.

За даними видання, прихильники блоку "За європейську Сербію" кажуть, що Вучич – самодержець, а його партія корумпована.

Протест 29 грудня о Сербії

Протест 29 грудня о Сербії

dean # 1od5miliona

Протест в Сербії

Протест в Сербії

Derek Bowler / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні Олександр Вучич провів засідання Ради нацбезпеки, в ході якого обговорювалася загроза загострення ситуації у відносинах з Косово. Наприкінці вересня він привів акрмію в повну бойову готовність.

Місце
СербіяБелград
Тег
протест
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