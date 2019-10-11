Втручання у вибори США: Джуліані висунув нове звинувачення проти України

Українські чиновники, можливо, пішли на змову зі штабом передвиборчої кампанії Хілларі Клінтон у 2016 році на виборах у США.
Про це в Twitter написав адвокат президента США Рудольф Джуліані, який опублікував електронне листування між представниками Національного комітету Демократичної партії США (DNC).
Так, Джуліані показав можливу розмову між Алі Калупа (консультант DNC) і Луїсом Міранда (директором із комунікацій DNC) від 3 травня 2016 року, в якій вони обговорюють делегацію із 68 українських журналістів-розслідувачів, котрі приїхали до США на форум Open World Society.
У документі наголошується, ніби один із представників DNC повідомив, що познайомив журналістів із Майклом Ісікоффим, ймовірно, у справі Пола Манафорта (ексглава передвиборчого штабу Дональда Трампа).
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Адвокат президента США Рудольф Джуліані планував приїхати з візитом до Києва. Його метою було спілкування з Володимиром Зеленським.
Предметом розмови повинно було стати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання в американські вибори 2016 року і про передбачувані зв'язки сина віцепрезидента США Джозефа Байдена з газовою компанією, яка належить українському олігарху.
Пізніше Джуліані заявив, що скасував візит в Україну через "ворога Дональда Трампа" – народного депутата Сергія Лещенка.
На початку вересня стало відомо, що у США почали "широкомасштабне розслідування" можливого тиску Трампа і його адвоката Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.
Також Джуліані зізнався, що висував офіційному Києву вимогу про розслідування проти сім'ї ексвіцепрезидента США Джо Байдена.
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