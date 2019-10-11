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11 жовтня • оновлено в 13:22
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Втручання у вибори США: Джуліані висунув нове звинувачення проти України

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Українські чиновники, можливо, пішли на змову зі штабом передвиборчої кампанії Хілларі Клінтон у 2016 році на виборах у США.

Про це в Twitter написав адвокат президента США Рудольф Джуліані, який опублікував електронне листування між представниками Національного комітету Демократичної партії США (DNC).

Так, Джуліані показав можливу розмову між Алі Калупа (консультант DNC) і Луїсом Міранда (директором із комунікацій DNC) від 3 травня 2016 року, в якій вони обговорюють делегацію із 68 українських журналістів-розслідувачів, котрі приїхали до США на форум Open World Society.

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У документі наголошується, ніби один із представників DNC повідомив, що познайомив журналістів із Майклом Ісікоффим, ймовірно, у справі Пола Манафорта (ексглава передвиборчого штабу Дональда Трампа).

Втручання у вибори США: Джуліані висунув нове звинувачення проти України

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Рудольф Джуліані Дональд Трамп Хілларі Клінтон
Місце
США
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70rus xxx
70rus xxx
Представляю,что бы посыпалось на голову России в таком случаи.А так выразят недовольство.Хотя,что с Окраинушки взять?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Хозяин разлюбил любимую жену?)))))
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Захаров Дмитрий, не вышло у лохлов быть Труфальдино .
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