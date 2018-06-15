Втручання Росії у вибори США: Манафорта відправили за ґрати

Суд змінив запобіжний захід колишньому главі передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою.

Таке рішення федеральний суддя прийняв через те, що спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує справу про втручання Росії в американські вибори, звинуватив Манафорта в спробі чинити тиск на свідків, пише CNN.

Пол Манафорт

Три маршала США вивели Манафорта із залу суду в зону утримання ув'язнених відразу ж після рішення судді. Відзначається, що він не був поміщений в наручники. Під час засідання сам Манафорт заявляв про свою невинність і просив не заарештовувати його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2017 року Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення Манафорту щодо відмивання грошей і відсутності реєстрації іноземного агента при заняттях лобістською діяльністю в інтересах іноземного уряду.

Манафорту інкримінували відмивання грошей, несплату податків за роботу по лобіюванню, зокрема, інтересів "Партії регіонів" екс-президента України Віктора Януковича. 30 жовтня він здався Федеральному бюро розслідувань.

Потім Мюллер висунув нові звинувачення проти Манафорта в рамках розслідування можливого втручання Росії в американські вибори.