"Втратив розум і мочить всіх": соратник Березовського різко висловився про Путіна

Найближчий соратник покійного російського бізнесмена Бориса Березовського Олександр Гольдфарб розповів про психічні проблеми президента РФ Володимира Путіна.

За словами Гольдфарба, смерть колишнього першого заступника гендиректора компанії "Аерофлот" Миколи Глушкова - може бути на совісті Путіна. "Уже офіційно заявлено, що він був задушений, це вбивство. Хто вбивця, питання відкрите. Напрошується підозра, що за його вбивством стоїть Москва. Теорій кілька. Одна з них: Путін збожеволів і мочить, всіх, хто підвернеться, і пояснити це раціонально неможливо", - розповів він в інтерв'ю "МБХ-Медіа".

Є і друга теорія - щось "на кшталт піар-кампанії, щоб переконати самого себе і показати народу і світу, що він, Путін найкрутіший і нічого не боїться і може дістати будь-яку людину, який втече з Росії, в будь-якому місці земної кулі".

"Третя версія полягає в тому, що всі ці події розраховані на міжнародний і на внутрішній ефект. Усередині Росії це піднімає Путіна в очах народу і в його власних очах. А в світі - ми ж бачимо приклади: північнокорейський лідер всіх епатує, ракети запускає, а Путін труїть всіх", - додав соратник Березовського.

І остання версія, на його думку, полягає в тому, що Путін дуже боїться всіх втікачів. "Путіну є що приховувати, і по втручанню в американські вибори, припустимо, і про своє особисте багатство, адже хтось знає, де його гроші лежать і має докази", - обґрунтував свою думку Гольдфарб.

Як повідомляв "Обозреватель", про смерть Глушкова стало відомо 13 березня. Першим про це розповів власник газети "Ведомости" Дем'ян Кудрявцев. Пізніше, друзі російського бізнесмена заявили, що вважають його смерть підозрілою.

Тіло олігарха знайшла доньку в квартирі в Нью-Мальдене. На шиї були виявлені сліди від удушення. У поліції розповіли, що Глушкова душили собачим повідцем.