"Втратили, вітаю!" Грузинка Канделакі раптово заступилася за Росію

Генеральний продюсер російського телеканалу "Матч ТВ", ведуча Тіна Канделакі розкритикувала владу Грузії у зв'язку з протестами в країні.

Ситуацію в Грузії та заборону прямих авіаперевезень вона прокоментувала журналістам РБК, заявивши, що "бунт" проти РФ обернеться для держави економічними втратами.

"На жаль, нинішнє керівництво Грузії вирішує свої ситуативні політичні завдання, не думаючи про наслідки. В ситуації, що склалася кожен повинен розуміти ризики", – сказала Канделакі.

"У Росії ризиків нуль. А у Грузії маса. Один із них був втратити російських туристів. Втратили, вітаю", – додала ведуча.

Відзначимо, Тіна Канделакі народилася в Тбілісі, столиці Грузії, у 1975 році, там же вона і навчалася. У 1995 році ведуча переїхала в Москву.

Тіна Канделакі Соцмережі

Нагадаємо, глава РФ Володимир Путін 21 червня підписав указ, заборонивши російським авіакомпаніям здійснювати повітряні перевезення громадян із Росії в Грузію з 8 липня, а туристичним операторам та агентам рекомендовано не продавати путівки в країну. Уряду доручено забезпечити повернення росіян із Грузії.

Як писав OBOZREVATEL, у Тбілісі опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини та бійок розігнала поліція.

Скандал виник через запрошення в країну російської делегації на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Під час протестів опозиція штурмувала парламент, і учасники мітингу увірвалися в будівлю.

За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, в ході зіткнень у Тбілісі постраждали 240 учасників акції і 80 поліцейських.

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