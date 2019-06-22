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"Втратили, вітаю!" Грузинка Канделакі раптово заступилася за Росію

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Генеральний продюсер російського телеканалу "Матч ТВ", ведуча Тіна Канделакі розкритикувала владу Грузії у зв'язку з протестами в країні.

Ситуацію в Грузії та заборону прямих авіаперевезень вона прокоментувала журналістам РБК, заявивши, що "бунт" проти РФ обернеться для держави економічними втратами.

"На жаль, нинішнє керівництво Грузії вирішує свої ситуативні політичні завдання, не думаючи про наслідки. В ситуації, що склалася кожен повинен розуміти ризики", – сказала Канделакі.

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"У Росії ризиків нуль. А у Грузії маса. Один із них був втратити російських туристів. Втратили, вітаю", – додала ведуча.

Відзначимо, Тіна Канделакі народилася в Тбілісі, столиці Грузії, у 1975 році, там же вона і навчалася. У 1995 році ведуча переїхала в Москву.

Тіна Канделакі

Тіна Канделакі

Соцмережі

Нагадаємо, глава РФ Володимир Путін 21 червня підписав указ, заборонивши російським авіакомпаніям здійснювати повітряні перевезення громадян із Росії в Грузію з 8 липня, а туристичним операторам та агентам рекомендовано не продавати путівки в країну. Уряду доручено забезпечити повернення росіян із Грузії.

Як писав OBOZREVATEL, у Тбілісі опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини та бійок розігнала поліція.

Скандал виник через запрошення в країну російської делегації на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Під час протестів опозиція штурмувала парламент, і учасники мітингу увірвалися в будівлю.

За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, в ході зіткнень у Тбілісі постраждали 240 учасників акції і 80 поліцейських.

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Тема
Протести в Грузії
Особа
Тіна Канделакі
Місце
Росія
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В 1586 году Грузия первый раз предприняла попытку принять Российское гражданство. К тому моменту в результате бесконечной резни, которую устраивали турки и персы, грузин оставалось не более 40 тысяч. Сейчас их примерно в 100 раз больше. Храмы и святыни были осквернены, земли разорены, дети оставались сиротами, а женщины вдовами. В начале 1780-х годов персидский шах Али Мурад (Иран) стал грозить правителю Картлийско-Кахетинского царства Ираклию II вторжением. В 1782 году Ираклий официально обратился к Российской империи с просьбой о принятии Картли-Кахети под свое покровительство. Надо отметить, что это была - единственная возможность спасти народ в условиях постоянного давления Персии, Османской империи и хищных горских племён. 24 июля 1783 года в городе Георгиевске (юг современного Ставрополья) был подписан документ, который вошёл в историю под названием Георгиевский трактат. По нему Картли-Кахетинское царство (Восточная Грузия) добровольно вошло под покровительство России. 15 ноября 1783 года два русских батальона с батарей полевых пушек вступили в Тифлис. Отрядом командовал П. Потёмкин (родственник знаменитого Григория Потёмкина). Павлу Сергеевичу Потёмкину принадлежит честь открытия «большого пути» через Большой Кавказский хребет. Под его командованием русские солдаты модернизировали древнюю караванную тропу, которая проходила через Дарьяльское ущелье. В дальнейшем дорогу расширят и благоустроят. Приход русского отряда сыграл свою роль – Персия отказалась от своих агрессивных замыслов. Чтобы понять что грозило Грузии, попробую немного рассказать своими словами, и привести выдержки из книги русского генерала писателя Фадеева Р.А "60 лет кавказской войны". Собственно Грузия оказалась между молотом и наковальней, а именно между Персией (Ираном) и Турцией, которые хоть и ненавидели друг друга но в своей ненависти к Грузии были единодушны. Собственно что турки, что персы - попросту не считали грузин людьми, они вырезали их без жалости и сожаления, порой просто упиваясь собственной жестокостью, женщин угоняли в рабство и свои гаремы.
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Дьяченко Дмитрий
Дьяченко Дмитрий
дорога московська повія з легкістю зрадила тата з мамою. А хто в ній сумнівався?
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Mazur Igor
Mazur Igor
Гоните русню на истор. родину. И эту шлюху также
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