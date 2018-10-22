''Втрати Путіна будуть великими'': описано сценарій вторгнення Росії в Білорусь

Білорусь готова ліквідувати "зелених чоловічків", якщо Росія спробує просувати ідеї "русского міра" на території сусідньої країни.

Таку думку висловив "Апострофу" експерт із питань міжнародної і внутрішньої політики "Українського інституту майбутнього" Ігар Тишкевич, коментуючи заяву посла Росії в Білорусі Михайла Бабича, який заявив про готовність до потужного удару в разі агресії проти Мінська.

"Росії дуже важко просунути там "русскій мір". На відміну від України 2014 року в Білорусі немає не тільки міцної прозахідної позиції, але і потужної проросійської позиції. На кого спиратиметься Російська Федерація, якщо в Білорусь зайдуть "зелені чоловічки" —незрозуміло", — зазначив експерт.

Тишкевич заявив, що в разі вторгнення Путіна втрати Росії будуть дуже великими, оскільки білоруські спецслужби мають високу боєздатність.

Лукашенко і Путін

"Мова йде не про війська, а сили спеціальних операцій - це спецпідрозділи Прикордонної служби, Служби охорони президента, Комітету державної безпеки, внутрішніх військ, МВС тощо. У Білорусі лише близько десятка спецслужб, кожна з яких має своє бойове крило. І всі ці спецслужби підкоряються безпосередньо Віктору Лукашенку, синові президента Білорусі. Наприклад, з'являться на території Білорусі "зелені чоловічки" в кількості 100-200 штук. І що далі? Навіть якщо підрахувати сили спеціальних операцій, лояльні Віктору Лукашенку - це близько 2500-3000 осіб, у яких на озброєнні є все, зокрема, вертольоти і легка бронетехніка. Спецслужби без проблем ліквідують цих "зелених чоловічків", — упевнений він.

При цьому Тишкевич додав, що "захистити себе в разі повномасштабного вторгнення з боку Росії сьогодні не в змозі навіть Україна, що вже говорити про Білорусь".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Путін і Лукашенко спантеличили мережу спільним відео. Деякі користувачі припустили, що воно означає перший крок до приєднання країни до складу РФ.