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"Втрачений назавжди": з'явилося відео обвалення шпиля і даху Собору Паризької Богоматері

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Знаменитий Собор Паризької Богоматері у Франції, найімовірніше, назавжди втрачено для людства через пожежу, яка накрила будівлю 15 квітня.

До сумного висновку дійшли французькі ЗМІ, які прибули на місце НП. Шпиль і дах Нотр-Дам-де-Парі повністю обвалилися. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Від Собору вже майже нічого не залишилося, вогонь знищив практично все", – поділилися очевидці пожежі.

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Нотр Дам де Парі

Нотр Дам де Парі

twitter.com/CathedraleNotre

Представник Собору Андре Фіно заявив, що після пожежі від знаменитої будівлі "нічого не зостанеться", передає Le Figaro.

Відзначається, що пожежники, які прибули на місце НП, спробували загасити вогонь, проте висота драбин не дозволила це зробити.

Пожежа охопила ліву вежу унікальної пам'ятки.

"Втрачений назавжди": з'явилося відео обвалення шпиля і даху Собору Паризької Богоматері

twitter.com/RaphaelleBacque

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня трапився потужний вибух у шестиповерховому будинку в Парижі.

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Місце
ФранціяПариж
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
а ещё говорят- там коррупции нет! а бесхозяйственность есть - всё как у всех! может не в тех масштабах! но проворонить такой памятник и наследие.....!?((((((((((
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