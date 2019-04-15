"Втрачений назавжди": з'явилося відео обвалення шпиля і даху Собору Паризької Богоматері

Знаменитий Собор Паризької Богоматері у Франції, найімовірніше, назавжди втрачено для людства через пожежу, яка накрила будівлю 15 квітня.

До сумного висновку дійшли французькі ЗМІ, які прибули на місце НП. Шпиль і дах Нотр-Дам-де-Парі повністю обвалилися. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Від Собору вже майже нічого не залишилося, вогонь знищив практично все", – поділилися очевидці пожежі.

Нотр Дам де Парі twitter.com/CathedraleNotre

Представник Собору Андре Фіно заявив, що після пожежі від знаменитої будівлі "нічого не зостанеться", передає Le Figaro.

Відзначається, що пожежники, які прибули на місце НП, спробували загасити вогонь, проте висота драбин не дозволила це зробити.

Пожежа охопила ліву вежу унікальної пам'ятки.

twitter.com/RaphaelleBacque

And down goes the Notre Dame spire. This is truly unbelievable.

(h / t @H_Miser ) pic.twitter.com/8HrQ7iAA8J - Omar Jimenez (@OmarJimenezCNN) 15 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня трапився потужний вибух у шестиповерховому будинку в Парижі.

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