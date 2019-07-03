"Вторглися в чужу країну!" На росТБ звинуватили Україну в окупації

Намагаючись виправдатися за злочинні дії Росії на Донбасі і в Криму, путінський пропагандист Євген Попов звинуватив Україну в окупації Іраку.

Так, він лицемірно назвав втручанням у внутрішні справи чужої держави участь українських військових у миротворчих місіях. Нахабні претензії на адресу жертви країни-агресора рупор Кремля озвучив в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Євген Попов Скріншот відео

"Адже Україна просто забула дещо в своїй історії. А ви коли Саддама Хусейна скидали в Іраку, що робила українська влада? Ви відчужували чужу територію! Ви вторглися в чужу країну, там вас не чекали, ось ці кілька десятків українських військ! Скільки ви ще поклали там людей?! Ви вторглися! Ви ж говорите про нову нормальність!" – вибухнув брехливими звинуваченнями Попов.

Однак йому заперечив екс-нардеп України Олександр Ковтуненко, запитавши, що, в такому разі, Росія робить в Сирії.

У цей момент у суперечку втрутилася друга скандальна ведуча передачі Ольга Скабєєва. "Боремося з тероризмом на далеких рубежах", – огризнулася вона на слова українця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов пригрозив масованим вторгненням російської армії на Донбас. Гість його студії, у свою чергу, взагалі заявив, що все це буде супроводжуватися авіабомбардуваннями.

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