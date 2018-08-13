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ПолітикаЕкономіка

Вторглися українські солдати: у Чехії вибухнули грандіозним звинуваченням на адресу України

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Лідер Комуністичної партії Чехії Войтех Філіп звинуватив українців, які перебували в керівництві СРСР і в Радянській армії винними у придушенні "Празької весни".

"100% історії "Празької весни" фальсифіковані. Ніхто не напише, що вся ідея заснована на позиції проти Росії. Але політбюро СРСР в ті часи мало в складі лише одного чистого росіянина. І він голосував проти вторгнення. Лідер СРСР Леонід Брежнєв був із України. Більшість солдатів, які брали участь у вторгненні, були українцями", - сказав Філіп, повідомляє видання The Guardian.

Він зазначив, що найбільше придушення повстання підтримували влади НДР, Польщі та Угорщини.

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Філіп також відкинув співпрацю з російською владою і заявив, що основним партнером у Росії є Компартія РФ.

"І найбільший протест проти Путіна був організований ними. Я не знаю нікого в російському посольстві, хто був членом партії", - наголосив він.

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Зазначимо, у парламенті Чехії Компартію представляють 15 депутатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Чехії Мілош Земан заявив, що у Європі є чимало політиків, які вважають анексію Криму Росією "завершеною справою", проте вони не можуть заявити про це вголос, оскільки їм не вистачає мужності.

Пізніше він заговорив про необхідність зняття санкцій з Росії та можливості фінансової компенсації Україні за анексований Крим.

Нагадаємо, "Празька весна" відбулася у Чехословаччині в першій половині 1968 року і характеризувалася лібералізацією та розширенням прав і свобод громадян з одночасною децентралізацією. Керівництво СРСР цю реформу не схвалило, і до Чехословаччини були введені радянські війська. У придушенні повстання брали участь спільні контингенти з Польщі, Угорщини та Болгарії.

Крім того, в різних офіційних документах національність генсека СРСР Леоніда Брежнєва вказувалася по-різному - він був як українцем, так і росіянином.

Місце
Чехія
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сикоко заплатил путин чтобы етот филип таку херню озвучил.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Не парьтесь вы. Старый коммуняцкий маразматик (под диктовку кацапских шпиенов и за их деньги) состряпал пасквиль и пиарится на нем.
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Halenko Mykola
Halenko Mykola
У этого Филипа в голове каша. Украина сама была заложником СССР , а Россия является правоприемником СССР. К тому же коммунисты как и бандиты не имеют национальности.
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